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Кража трактора

4 ноября 07:35
Фото: 1MI

Житель Тюменской области украл трактор у своего работодателя

Житель Тюменской области решился на кражу трактора из-за низкой заработной платы. Мужчина работал разнорабочим в организации, занимающейся изготовлением и продажей пиломатериалов на территории села Мальково. За свою работу он получал 10 тысяч рублей в месяц.

 

Решив, что эта сумма крайне мала, он решил компенсировать ее кражей техники. Трактор стоимостью 800 тысяч рублей он продал за 500 тысяч рублей местному селянину. Правда, деньги покупатель ему обещал перечислить только после предоставления всех необходимых документов на технику.

В итоге похитителя задержали в Тобольске. Им оказался 51-летний мужчина. Тюменец отправлен в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье «Кража». Похищенный трактор возвращен законному владельцу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель такси грабил нетрезвых пассажиров. Клиентов мужчина караулил у заведений. Общая сумма украденных украшений и гаджетов составила порядка 700 тысяч рублей.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Кража#Трактор#УМВД России по Тюменской области#Уголовная ответственность
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