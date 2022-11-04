Кража трактора

Решив, что эта сумма крайне мала, он решил компенсировать ее кражей техники. Трактор стоимостью 800 тысяч рублей он продал за 500 тысяч рублей местному селянину. Правда, деньги покупатель ему обещал перечислить только после предоставления всех необходимых документов на технику.
В итоге похитителя задержали в Тобольске. Им оказался 51-летний мужчина. Тюменец отправлен в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье «Кража». Похищенный трактор возвращен законному владельцу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель такси грабил нетрезвых пассажиров. Клиентов мужчина караулил у заведений. Общая сумма украденных украшений и гаджетов составила порядка 700 тысяч рублей.