Кража трактора

Решив, что эта сумма крайне мала, он решил компенсировать ее кражей техники. Трактор стоимостью 800 тысяч рублей он продал за 500 тысяч рублей местному селянину. Правда, деньги покупатель ему обещал перечислить только после предоставления всех необходимых документов на технику.