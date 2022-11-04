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Губернатор обратился к тюменцам

4 ноября 05:27
Фото: Правительство Тюменской области

Александр Моор поздравил тюменцев с Днем народного единства

С Днем народного единства поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что сегодня значение праздника актуально как никогда.
«Нашим предкам не раз приходилось отстаивать родную землю, консолидировать усилия, чтобы защитить и сохранить ее. Этот исторический остается неизменным. Сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, народ объединился и встал на защиту Родины. В этой сплоченности – наша великая сила, именно наше единство –  основа для развития и процветания России. Уверен, мы справимся, потому что мы вместе!», — отметил Александр Моор.

День народного единства отмечают в России с 2005 года. Этот день является нерабочим. Традиционно 4 ноября проходят массовые мероприятия. В Тюмени сегодня в честь праздника в филармонии и ДК «Нефтяник» состоятся концерты, в музейном комплексе им. И. Я. Словцова откроют выставку «Национальная палитра Тюменской области». Запланирована праздничная программа для детей в Тюменском театре кукол.

 

 

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