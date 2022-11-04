Губернатор обратился к тюменцам

День народного единства отмечают в России с 2005 года. Этот день является нерабочим. Традиционно 4 ноября проходят массовые мероприятия. В Тюмени сегодня в честь праздника в филармонии и ДК «Нефтяник» состоятся концерты, в музейном комплексе им. И. Я. Словцова откроют выставку «Национальная палитра Тюменской области». Запланирована праздничная программа для детей в Тюменском театре кукол.