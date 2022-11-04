Губернатор обратился к тюменцам

«Нашим предкам не раз приходилось отстаивать родную землю, консолидировать усилия, чтобы защитить и сохранить ее. Этот исторический остается неизменным. Сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, народ объединился и встал на защиту Родины. В этой сплоченности – наша великая сила, именно наше единство – основа для развития и процветания России. Уверен, мы справимся, потому что мы вместе!», — отметил Александр Моор.
День народного единства отмечают в России с 2005 года. Этот день является нерабочим. Традиционно 4 ноября проходят массовые мероприятия. В Тюмени сегодня в честь праздника в филармонии и ДК «Нефтяник» состоятся концерты, в музейном комплексе им. И. Я. Словцова откроют выставку «Национальная палитра Тюменской области». Запланирована праздничная программа для детей в Тюменском театре кукол.