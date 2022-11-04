Грубят старикам и курят

«Пишу от лица всех жителей двора по адресам: Профсоюзная, 5, Профсоюзная 7 и Северная, 2. Крик души всех жителей данного двора. Школьники курят во время перемен по 10-50 человек, матерятся и разбрасывают мусор из урн у подъездов. Они разгромили детскую площадку, сломали скамейки» — возмущен анонимный автор поста.
Кроме того, тюменец утверждает, что ученики школы грубят старикам и распивают спиртные напитки после 8 часов вечера.
«В нашем дворе живут ветераны ВОВ. Прошу родителей поговорить об их поведении. Мы готовим коллективное заявление о курении в неположенном месте с приложением фото и видеофиксации нарушений. Также планируем направит заявление в ПДН», — сообщает о намерениях возмущенный тюменец.
«Давно пора было обращаться в соответствующие инстанции», — считает один из комментаторов Дмитрий Якубик.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени нашли подростков, расстрелявших домофон из игрушечного пистолета. Родители стрелявшего подростка привлечены к административной ответственности.