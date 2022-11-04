Государство будет субсидировать ключевую ставку по ценным бумагам РЭО

Из мер поддержки, которые оказывает РЭО, преимущество будет отдаваться концессии и зеленым облигациям. Руководству регионов и компаниям-инвесторам будет доступно заключение концессионных соглашений, которые предусматривают выделение им РЭО средств, полученных от продажи на бирже зеленых облигаций. При такой схеме РЭО профинансирует проекты в объеме до 95 процентов их стоимости. Результатом этого станет то, что с 2022 по 2024 год более чем 50 концессионных проектов удастся профинансировать на сумму свыше 100 миллиардов рублей, и выделение более 90 миллиардов рублей из данного объема ляжет на РЭО.