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Государство будет субсидировать ключевую ставку по ценным бумагам РЭО

4 ноября 09:19
Фото: Медиахолдинг 1MI
Облигации, которые станет выпускать Российский экологический оператор (РЭО), привлекут в последующие два года до 90 миллиардов рублей в отрасль обращения с отходами. В то же время предусмотрено государственное субсидирование ключевой ставки по ценным бумагам.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на информацию, обнародованную возглавляющим РЭО Денисом Буцаевым, покупка таких облигаций станет доступна всем, кто пожелает. Доходность по ним будет больше, чем в случае размещения денег на вкладе в банке. Инвесторы получат доход от данных акций выше, чем ключевая ставка российского Центробанка, примерно на три процента.

Он добавил, что в 2023 - 2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям Российского экологического оператора в отрасль обращения с ТКО будет привлечено порядка девяноста миллиардов рублей. Всю сумму, необходимую для того, чтобы реализовать федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО", уже удалось обеспечить. И все показатели, которые значатся в проекте, будут выполнены в срок. Имеются в виду полная сортировка всех отходов и сокращение захораниваемого на полигонах мусора на 50% к 2030 году.

Из мер поддержки, которые оказывает РЭО, преимущество будет отдаваться концессии и зеленым облигациям. Руководству регионов и компаниям-инвесторам будет доступно заключение концессионных соглашений, которые предусматривают выделение им РЭО средств, полученных от продажи на бирже зеленых облигаций. При такой схеме РЭО профинансирует проекты в объеме до 95 процентов их стоимости. Результатом этого станет то, что с 2022 по 2024 год более чем 50 концессионных проектов удастся профинансировать на сумму свыше 100 миллиардов рублей, и выделение более 90 миллиардов рублей из данного объема ляжет на РЭО.

Выпуск зеленых облигаций будет осуществляться согласно принципам устойчивого развития и ESG.

Возглавляющая экспертный совет по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик напомнила, что в России зеленые облигации начали выпускать впервые в 2018 году. Но лишь РЭО сумел оказать серьезную поддержку, касающуюся ставки купона, при выпуске зеленых облигаций. И оператор войдет в историю в качестве первой организации, сумевшей финансово оказать поддержку становлению зеленых инвестиций в отрасли обращения с отходами и вторичными ресурсами.

Государство предоставило возможность субсидировать купон по облигациям Российского экологического оператора на девяносто пять процентов по ключевой ставке. В отрасли обращения с ТКО такое происходит в первый раз. РЭО уже договорился с основными российскими банками о вложении инвестиций в инфраструктуру отрасли с помощью выкупа облигаций.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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