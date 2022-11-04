Атлеты в Тюменской области

Сейчас в Тюменской области проходят соревнования по спортивной аэробике. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области. К нам приехали спортсмены из Алтайского и Пермского краев, Республики Хакасия, Новосибирской, Тульской, Ростовской, Оренбургской, Омской, Свердловской, Челябинской областей.
«Последние 2 года эти соревнования не проводились. Соскучились все: и тренеры, и спортсмены. К тому же, нам важно оценить уровень подготовки», — прокомментировала Президент федерации спортивной аэробики Тюменской области Людмила Латышева.
Ранее «Наш город» писал о том, что крупнейший за Уралом теннисный комплекс «Лидер» появился в Тюмени. Теперь в столице региона можно проводить соревнования международного уровня, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.