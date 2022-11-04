nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Атлеты в Тюменской области

4 ноября 11:06
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На Всероссийском турнире «Тюменский меридиан» встретились более 250 атлетов

В соревнованиях участвуют спортсмены от 6 лет. Строго соблюдаются международные правила.

Сейчас в Тюменской области проходят соревнования по спортивной аэробике. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области. К нам приехали спортсмены из Алтайского и Пермского краев, Республики Хакасия, Новосибирской, Тульской, Ростовской, Оренбургской, Омской, Свердловской, Челябинской областей.

«Последние 2 года эти соревнования не проводились. Соскучились все: и тренеры, и спортсмены. К тому же, нам важно оценить уровень подготовки», — прокомментировала Президент федерации спортивной аэробики Тюменской области Людмила Латышева.

Ранее «Наш город» писал о том, что крупнейший за Уралом теннисный комплекс «Лидер» появился в Тюмени. Теперь в столице региона можно проводить соревнования международного уровня, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

#Россия#Мелиса Учунджю#Конный спорт#Гиревой спорт#Парашютный спорт#Парусный спорт#Массовый спорт#Спортсмены
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25