Атлеты в Тюменской области

Сейчас в Тюменской области проходят соревнования по спортивной аэробике. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области. К нам приехали спортсмены из Алтайского и Пермского краев, Республики Хакасия, Новосибирской, Тульской, Ростовской, Оренбургской, Омской, Свердловской, Челябинской областей.