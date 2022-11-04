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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем народного единства

4 ноября 08:02
Фото: сайт правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил, что сейчас этот праздник стал для всех по-настоящему символом солидарности и ответственности за судьбу Отечества.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Посвящен он памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Сейчас в  День народного единства по всей России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

«В современной ситуации мы еще лучше понимаем значение этого праздника, первопричины и последствия драматических событий прошлого. Нашим предкам не раз приходилось отстаивать родную землю, консолидировать усилия, чтобы защитить и сохранить ее. Этот исторический опыт и память предаются из поколения в поколение и остаются неизменны. Мы усвоили уроки истории. И сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, народ объединился и встал на защиту Родины. В этой сплоченности, взаимной поддержке, стремлении укрепить страну — наша сила. Именно она приводила к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас!», — сказано в поздравлении губернатора.

Александр Моор подчеркнул, что наше единство, неравнодушие и сопричастность позволят преодолеть все трудности, дать твердый отпор всем угрозам, сохранить суверенитет и могущество России. Губернатор пожелал жителям области здоровья, счастья, мира, удачи и добра.

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