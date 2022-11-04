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85-летний юбилей

4 ноября 08:30
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор поздравил с 85-летием Героя Социалистического Труда

С 85-летним юбилеем поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор жителя региона, Героя Социалистического Труда, Заслуженного строителя РФ Михаила Буянова.
"Ваш жизненный и профессиональный путь – пример настоящей преданности профессии, высокой ответственности и умения достигать поставленных целей. Примите искреннюю благодарность за добросовестный самоотверженный труд, а также теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни", - отметил Александр Моор.

В этом году губернатор уже поздравлял семью Буяновых - с 60-летием совместной жизни.

На сегодняшний день в Тюменской области проживают четыре Героя Социалистического Труда.

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе в этом году более пятидесяти тысяч участников Великой Отечественной войны получили денежные выплаты. Из бюджета для оказания материальной помощи было выделено более 150 миллионов рублей.

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