Заместителя повысили

«Малыгин успешно сотрудничает с общественными объединениями, политическими партиями и другими общественными организациями», — отмечают в ведомстве.
Ранее Роман Владимирович был председателем комитета по межнациональным отношениям администрации города Тюмени. Он занимал эту должность с 2013 года.
А с начала 2022 года он занимал должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей.
Ранее «Наш город» писал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале поздравил Татьяну Богданову с назначением на пост главы Казанского района.