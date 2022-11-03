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Заместителя повысили

3 ноября 09:49
Фото: Наш Город
На фото Роман Малыгин стоит на заднем плане. Рядом с ним - Владислав Чернов, ранее возглавлявший Комитета по делам национальностей Тюменской области.

Губернатор выбрал исполняющего обязанности главы Комитета по делам национальностей

Романа Малыгина назначили исполняющим обязанности председателя областного Комитета по делам национальностей. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.
«Малыгин успешно сотрудничает с общественными объединениями, политическими партиями и другими общественными организациями», — отмечают в ведомстве.

Ранее Роман Владимирович был председателем комитета по межнациональным отношениям администрации города Тюмени. Он занимал эту должность с 2013 года.

А с начала 2022 года он занимал должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей.

Ранее «Наш город» писал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале поздравил Татьяну Богданову с назначением на пост главы Казанского района.

#Мелиса Учунджю#Александр Моор#Губернатор#Назначение#Правительство Тюменской области#Правительство области
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