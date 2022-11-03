За первую неделю работы экодом «Гудвин» посетили более 500 гостей

В компании отдельно отметили, что принимают чистые крышечки, цветные пакеты и «пупырчатую» пленку. Всем этим материалам на мастер-классах дают вторую жизнь в виде

брелоков, планшетов для бумаги, папок для документов и кардхолдеров. Индивидуальный

сувенир для себя или в подарок может сделать любой желающий сразу применяя на практике новые полученные знания.