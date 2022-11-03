nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За первую неделю работы экодом «Гудвин» посетили более 500 гостей

3 ноября 10:05
Фото: ТЭО
Напомним, уникальная просветительская площадка открыла двери для посетителей 27 октября. За 5 рабочих дней вдохновиться новым общественным пространством, поговорить об экологии, посетить мастерскую ресайклинга и просто сдать вторичное сырье на переработку пришли более 500 человек.
«Каждого посетителя мы приглашаем познакомиться с новым экопространством, рассказываем о концепции экодома, мероприятиях, которые проводим, приглашаем на лекции и мастер-классы, показываем нашу совместную с СИБУРом мастерскую, работа которой понятно и интересна как взрослым, так и юным гостям. Желающие приносят вторичное сырье. Из самых популярных фракций - картон, бумага, пэт-бутылки, флаконы от бытовой химии», - рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

В компании отдельно отметили, что принимают чистые крышечки, цветные пакеты и «пупырчатую» пленку. Всем этим материалам на мастер-классах дают вторую жизнь в виде
брелоков, планшетов для бумаги, папок для документов и кардхолдеров. Индивидуальный
сувенир для себя или в подарок может сделать любой желающий сразу применяя на практике новые полученные знания.

Фото: ТЭО

Актуальное расписание и запись на мероприятия можно найти в сообществе Тюменского экологического объединения. Приглашаем к сотрудничеству всех, кто закладывает в основу своей работы или хобби заботу об экологии.

#ООО "ТЭО"
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25