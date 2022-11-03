За первую неделю работы экодом «Гудвин» посетили более 500 гостей

«Каждого посетителя мы приглашаем познакомиться с новым экопространством, рассказываем о концепции экодома, мероприятиях, которые проводим, приглашаем на лекции и мастер-классы, показываем нашу совместную с СИБУРом мастерскую, работа которой понятно и интересна как взрослым, так и юным гостям. Желающие приносят вторичное сырье. Из самых популярных фракций - картон, бумага, пэт-бутылки, флаконы от бытовой химии», - рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В компании отдельно отметили, что принимают чистые крышечки, цветные пакеты и «пупырчатую» пленку. Всем этим материалам на мастер-классах дают вторую жизнь в виде
брелоков, планшетов для бумаги, папок для документов и кардхолдеров. Индивидуальный
сувенир для себя или в подарок может сделать любой желающий сразу применяя на практике новые полученные знания.
Актуальное расписание и запись на мероприятия можно найти в сообществе Тюменского экологического объединения. Приглашаем к сотрудничеству всех, кто закладывает в основу своей работы или хобби заботу об экологии.