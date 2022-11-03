Врача обвиняют в получении взятки

В Тюмени за взятки в 60 000 рублей арестовали двух врачей-наркологов

В Тюмени расследуется дело о получении взятки. По информации прокуратуры Тюменской области, обвинения предъявлены двум жителям Тюмени и врачу ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».

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