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Врача обвиняют в получении взятки

3 ноября 11:17
Фото: 1MI

В Тюмени за взятки в 60 000 рублей арестовали двух врачей-наркологов

В Тюмени расследуется дело о получении взятки. По информации прокуратуры Тюменской области, обвинения предъявлены двум жителям Тюмени и врачу ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
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Суд
«По версии  следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, в период времени с 28 по 29 января 2021 года получил взятку через посредников в размере 60 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следователи полагают, что из-за незаконных действий врача нетрезвый водитель мог уйти от административной ответственности.

Получатель взятки находится в СИЗО, посредник под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце октября 22-ленний водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Всё произошло на 50 лет Октября.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Суд#Жалобы#Прокуратура#Врачи#Запись к врачу#Пьяная езда
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