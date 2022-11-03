Врача обвиняют в получении взятки

«По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, в период времени с 28 по 29 января 2021 года получил взятку через посредников в размере 60 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следователи полагают, что из-за незаконных действий врача нетрезвый водитель мог уйти от административной ответственности.
Получатель взятки находится в СИЗО, посредник под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце октября 22-ленний водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Всё произошло на 50 лет Октября.