Водителя едва не зашиб кран

Во время работ на производственном объекте водитель начал перемещение самоходной сваебойной установки, поднимая ее краном-манипулятором. Кран был установлен на базе автомобиля МАЗ.
В один момент у крана срезало шпильки у поворотного подшипника. Стрелы упали на работника, тем самым он получив множественные черепно-мозговые травмы. У мужчины в крови нашли этиловый спирт.
Но несмотря на это причиной несчастного случая эксперты назвали неудовлетворительную организацию производства работ. Выяснилось, что сотрудник выполнял работу без оформленных трудовых отношений. Кроме того, нерадивый работодатель не оценил профессиональные риски, которые могли бы быть получены.
А работник не был осведомлен о требованиях охраны труда. Он не проходил инструктаж на рабочем месте. Также отмечается, что у сотрудника не было справки об обязательном медицинском осмотре и психиатрическом медицинском освидетельствовании.
«У водителя не было средств индивидуальной защиты», — комментирует Государственная инспекция труда в Тюменской области.
Сейчас решается вопрос о наказании работодателя и привлечения его к административной ответственности.
Ранее «Наш город» писал о том, в регионе за последнее время на хлебокомбинатах произошло несколько серьёзных инцидентов. 27 июня сотрудница ООО «Хлебокомбинат Абсолют» получила травму в виде ампутации двух пальцев. 30 июля в тестомесильной машине погибла женщина.