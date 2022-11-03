Валерий Лимаренко: Возможность подключиться к газу должна быть у всех жителей региона

Газификация частных дворов в Сахалинской области продвигается ударными темпами. Этому способствуют беспрецедентные меры поддержки - жителям региона возмещают до 152 тыс. рублей на подготовку домовладения к приёму газа.
На экологическое и более дешёвое топливо начали переходить и некоммерческие садоводческие товарищества. Так, 25 домов СНТ «Айболит-86» в Южно-Сахалинске перешли на трубопроводный газ. До конца года смогут подключиться 46 домовладений этого СНТ.
С одной из семей встретился губернатор островного региона Валерий Лимаренко.
– Я поставил задачу максимально газифицировать регион. По всей области идет перевод котельных на газ, голубое топливо приходит в частный сектор, до конца года будут собраны все заявки на догазификацию, чтобы в ближайшие три года газ был везде. СНТ до определённого времени оставались в стороне. Но исключений здесь быть не должно, возможность подключиться к газу должна быть у всех, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам представителя СНТ «Айболит-86» Оксаны Гоголевой, основная сложность при подключении товарищества к газопроводу состояла в сборе большого количества документов, получении согласия всех собственников участков, отмечает портал Sakh.online. Строительство осуществлялось за счет средств членов СНТ. На выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ ушло около 23 млн рублей. Кроме этого, каждый собственник за свой счёт выполнил подготовку внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования. Но затраты окупаются, подсчитали садоводы.
Один из членов СНТ «Айболит» поделился, что газификация подворья обошлась ему примерно в 650 тысяч рублей, из которых 152 тысячи уже компенсировали. Прошлой зимой на обогрев дома, а он у него немаленький, с помощью электричества, уходило 34 тыс. рублей в месяц. За две недели использования газа уплатил 1200 рублей.
Голубое топливо – это не только экономия, но и удобство, экологичность, отмечает владелец дома. Соседи используют уголь и дрова, а это всё отнимает силы и время. Их надо заранее заказывать, складировать, после сгорания твёрдого топлива – чистить и убирать золу, рассказывает мужчина.
Валерий Лимаренко поручил профильным ведомства взять на вооружение успешный опыт садоводов. Минэнерго региона разработает дорожную карту и распространит опыт среди председателей других СНТ. Уже около десятка товариществ в Сахалинской области изъявили желание газифицировать свои участки.