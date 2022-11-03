В Тюменской области за 9 месяцев украдено более 2 млн киловатт-часов электричества

В Тюменском макрорегионе проблема незаконного подключения к сетям в большей степени касается распределительного комплекса юга Тюменской области. Работники «Россети Тюмень»вместе с сотрудниками правоохранительных органов регулярно проводят мероприятия по выявлению фактов хищения и безучетного потребления электроэнергии. За 9 месяцев компания провела 17 рейдов, в том числе с использованием квадрокоптеров. Всего с начала года выявлено 54 случая незаконного потребления ресурса, причем 84 % нарушителей – физлица, проживающие в Тюменской области.