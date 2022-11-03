В Тюменской области за 9 месяцев украдено более 2 млн киловатт-часов электричества

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фактов энерговоровства уменьшилось почти в 2,5 раза, а финансовые потери компании сократились в 9 раз.
В Тюменском макрорегионе проблема незаконного подключения к сетям в большей степени касается распределительного комплекса юга Тюменской области. Работники «Россети Тюмень»вместе с сотрудниками правоохранительных органов регулярно проводят мероприятия по выявлению фактов хищения и безучетного потребления электроэнергии. За 9 месяцев компания провела 17 рейдов, в том числе с использованием квадрокоптеров. Всего с начала года выявлено 54 случая незаконного потребления ресурса, причем 84 % нарушителей – физлица, проживающие в Тюменской области.
По всем обнаруженным фактамэнерговоровства составлены акты и направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. На сегодняшний день оштрафовано уже более 40 человек.
Безучетное или бездоговорное потребление наносит ущерб всем вовлеченным в цепочку поставки участникам рынка электроэнергии.Несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к ухудшению качества электроснабжения добросовестных потребителей и кроме того,могут стать причиной пожара. Самовольное подключение к высоковольтной линии опасно для жизни и здоровья.
Специалисты «Россети Тюмень» напоминают, что сообщить о случаях хищения электроэнергии, а равно как незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0220 (звонок анонимный). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте, по эл. почте [email protected].
СПРАВОЧНО: Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.