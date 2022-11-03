В Тюменской области 82% многодетных семей получили бесплатные участки под ИЖС

За время действия программы земельные участки предоставлены 10 595 семьям, из них 378 семей получили целевые выплаты вместо земельного участка.
Лидером по предоставлению участков в регионе стала Тюмень (3 841 участок), на втором месте — Тюменский район (1 454 участков), на третьем — Заводоуковский городской округ (718 участков) и на четвертом — Тобольск (532 участка).
Стоит отметить, что правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций.
На сайте фонда имущества Тюменской области многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт.
Земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».