В Тюмени пропал антибиотик

Известно, что препарат производится в Австрии и Словении, он завозится в Россию из ЕС. Препарат отпускается по рецепту. В качестве аналога фармацевты предлагают тюменцам купить «Амоксициллин» и «Цефтриаксон».
«Извините, этот товар недоступен», - отмечается на сайте аптеки «Фармленд».
Антибиотик назначается при инфекциях верхних дыхательных путей. Возможно, что на него временно повысился спрос из-за увеличения активности инфекционных заболеваний.
В конце июля «Наш город» сообщал, что в аптеках областной столицы пропали гормональные препараты из Европы. Их нехватка ощущалась в ХМАО и Челябинске.