nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени пропал антибиотик

3 ноября 10:48
Фото: 1MI

В Тюмени исчез популярный антибиотик из Европы

В Тюмени пропал популярный антибиотик. По данным сайта аптеки «Фармленд», в настоящий момент «Амоксиклав» недоступен для продажи. Фармацевты пока предлагают купить другие препараты.

Известно, что препарат производится в Австрии и Словении, он завозится в Россию из ЕС. Препарат отпускается по рецепту. В качестве аналога фармацевты предлагают тюменцам купить «Амоксициллин» и «Цефтриаксон».

«Извините, этот товар недоступен», - отмечается на сайте аптеки «Фармленд».

Антибиотик назначается при инфекциях верхних дыхательных путей. Возможно, что на него временно повысился спрос из-за увеличения активности инфекционных заболеваний.

В конце июля «Наш город» сообщал, что в аптеках областной столицы пропали гормональные препараты из Европы. Их нехватка ощущалась в ХМАО и Челябинске.

#Общество#Новости тюмени#Аптеки#Цены#Лекарства
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25