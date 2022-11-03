nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске сгорел дом

3 ноября 11:30
Фото: 1MI

В Тобольске сгорел двухэтажный деревянный дом

По данным паблика «Типичный Тобольск», 3 ноября в мкр. Иртышский сгорел двухэтажный деревянный дом. У многодетной семьи Аитовых трое детей, им нужны тёплые вещи.

Инцидент произошел утром, площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Пострадавших нет, но здание восстановлению не подлежит (ущерб значительный).

«В семье трое детей: 15, 11 и 5 лет», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

На данный момент горожане собирают для погорельцев одежду и деньги. Семье посоветовали обратиться в гуманитарный склад в 6 микрорайоне Тобольска.

Вчера в Тюмени на улице Элеваторной (Лесобаза) сгорел деревянный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

#Александр Мязин#Пожар#Мчс по то#Ветхий дом#Деревянные дома#Сбор средств
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25