В Тобольске сгорел дом

Инцидент произошел утром, площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Пострадавших нет, но здание восстановлению не подлежит (ущерб значительный).
«В семье трое детей: 15, 11 и 5 лет», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».
На данный момент горожане собирают для погорельцев одежду и деньги. Семье посоветовали обратиться в гуманитарный склад в 6 микрорайоне Тобольска.
Вчера в Тюмени на улице Элеваторной (Лесобаза) сгорел деревянный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.