В 30-ти домах капремонт обойдется в 192 млн рублей

В других городах региона ситуация чуть проще — в Ялуторовске по ул. Вокзальная, 20, на ремонт сети водоснабжения затратят 4 млн рублей. В Тобольске в двух домах по ул. Ремезова, 64А, и мкр. Менделеево, 20, ремонт инженерных систем теплоснабжения обойдется в 2,8 млн рублей.