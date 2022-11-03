В 30-ти домах капремонт обойдется в 192 млн рублей

В конце октября МКУ «Служба технического контроля» обновила данные по договору на оказание услуг или выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капремонта домов Тюмени, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Общая сумма лота составляет 192,2 млн рублей. В списке объектов находится 30 многоквартирных домов в областной столице. Работы финансируются из средств собственников помещений в этих домах, которые они выплачивали в счет капитального ремонта.
Например, в доме на ул. Газовиков, 19, проведут ремонт крыши, на ул. 50 лет Октября, 29, нужно отремонтировать фасад, на ул. Казаровской, 1б, сразу несколько видов работ — ремонт фасада, систем водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения.
Самый дорогостоящий ремонт проведут в доме на ул. Холодильной, 83 — сделают капремонт крыши за 19,9 млн рублей. А самый «дешевый» дом находится на ул. Котовского, 8а — ремонт фундамента обойдется в 242 тысячи рублей.
В список также входят дома по ул. Московский тракт, 129, ул. Голышева, 4а, ул. Станционная, 18а, ул. Профсоюзная, 13, ул. Червишевский тракт, 68а, проезд Шаимский, 3, и другие объекты.
Завершить капитальный ремонт необходимо до конца декабря 2023 года. В 2022 году сумма договора составляет 72,6 млн рублей, а в 2023 году — 119,6 млн рублей.
По данным из других недавних контрактов, капремонт даже в одном доме может стоить десятки миллионов. Например, в доме по ул. Республики, 216, отремонтируют системы водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения за 29,3 млн рублей.
В других городах региона ситуация чуть проще — в Ялуторовске по ул. Вокзальная, 20, на ремонт сети водоснабжения затратят 4 млн рублей. В Тобольске в двух домах по ул. Ремезова, 64А, и мкр. Менделеево, 20, ремонт инженерных систем теплоснабжения обойдется в 2,8 млн рублей.