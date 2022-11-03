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Тюменцы получили награды

3 ноября 07:14
Фото: nashgorod.ru

Александр Моор вручил жителям Тюменской области государственные награды

Губернатор Тюменской области вручил жителям Тюменской области государственные и региональные награды.
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Тюмень

Всего были отмечены 39 жителей региона и 4 трудовых коллектива. Эта церемония была проведена в преддверие Дня народного единства.

По словам Александра Моора, одна из основных духовных ценностей нашего региона — единство и сплоченность нашей нации. На этом держится России и ее нравственная опора.

«Мы усвоили уроки истории. Сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, всех нас надежно объединяют чувства патриотизма и любви к Отечеству. Именно наша сила приводила наших предков к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас», — произнес глава региона.

«За труды в культуре и искусстве» наградили председателя правления регионального отделения «Творческого союза художников России» Олега Васильева. Васильев отметил, что гордится тем, что он тюменец и представляет нашу область в Российской академии художеств.  Также он добавил, что планирует и дальше помогать в развитии искусства в Тюменской области.

«За заслуги перед Отечеством» была награждена Депутат Тюменской областной Думы Оксана Величко. По ее словам, добросовестный труд — это неотъемлемая часть вклада каждого гражданина страны в суверенитет государства.

Губернатор закончил встречу словами о том, что профессиональное и неравнодушное отношение к своей работе и личный вклад в развитие Тюменской области — то, что он ценит земляков.

«Своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезными нашему региону и всей стране», — сказал Александр Моор.

Ранее «Наш город» писал о том, что депутаты Государственной думы Иван Квитка и Виктор Соболев на этой неделе посетили Тюмень с рабочим визитом. Иван Квитка провел личный прием граждан по вопросам социальной сферы, мер социальной поддержки.

#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская областная Дума#Тобольск#Руслан Кухарук#Александр Моор#Администрация г.Тюмени#Администрация города#Областной бюджет
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