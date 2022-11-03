Тюменцы получили награды

Всего были отмечены 39 жителей региона и 4 трудовых коллектива. Эта церемония была проведена в преддверие Дня народного единства.
По словам Александра Моора, одна из основных духовных ценностей нашего региона — единство и сплоченность нашей нации. На этом держится России и ее нравственная опора.
«Мы усвоили уроки истории. Сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, всех нас надежно объединяют чувства патриотизма и любви к Отечеству. Именно наша сила приводила наших предков к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас», — произнес глава региона.
«За труды в культуре и искусстве» наградили председателя правления регионального отделения «Творческого союза художников России» Олега Васильева. Васильев отметил, что гордится тем, что он тюменец и представляет нашу область в Российской академии художеств. Также он добавил, что планирует и дальше помогать в развитии искусства в Тюменской области.
«За заслуги перед Отечеством» была награждена Депутат Тюменской областной Думы Оксана Величко. По ее словам, добросовестный труд — это неотъемлемая часть вклада каждого гражданина страны в суверенитет государства.
Губернатор закончил встречу словами о том, что профессиональное и неравнодушное отношение к своей работе и личный вклад в развитие Тюменской области — то, что он ценит земляков.
«Своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезными нашему региону и всей стране», — сказал Александр Моор.
Ранее «Наш город» писал о том, что депутаты Государственной думы Иван Квитка и Виктор Соболев на этой неделе посетили Тюмень с рабочим визитом. Иван Квитка провел личный прием граждан по вопросам социальной сферы, мер социальной поддержки.