Тюменцы получили награды

«За труды в культуре и искусстве» наградили председателя правления регионального отделения «Творческого союза художников России» Олега Васильева. Васильев отметил, что гордится тем, что он тюменец и представляет нашу область в Российской академии художеств. Также он добавил, что планирует и дальше помогать в развитии искусства в Тюменской области.