Тюменцу грозит 3 года лишения свободы за избиение шумного соседа

Как пишет «КП — Тюмень», по словам подозреваемого, его сосед регулярно устраивает шумные пьяные вечеринки. В ночь конфликта он не стал надеяться на совесть соседа, поднялся к нему и высказал свои замечания. Тот ответил грубо, началась драка, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в челюсть.