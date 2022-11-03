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Тюменцу грозит 3 года лишения свободы за избиение шумного соседа

3 ноября, 17:38
В Тюмени 25-летний мужчина сломал челюсть своему 50-летнему соседу из-за шумного застолья.

Как пишет «КП — Тюмень», по словам подозреваемого, его сосед регулярно устраивает шумные пьяные вечеринки. В ночь конфликта он не стал надеяться на совесть соседа, поднялся к нему и высказал свои замечания. Тот ответил грубо, началась драка, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в челюсть.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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