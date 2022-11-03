Тюменец не заплатил 50 млн

На мужчину завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, в 2020 году был вынесен обвинительный приговор.
«Учитывая, что ущерб, причиненный бюджетной системе в результате преступления, не возмещен, прокуратура Тюменского района направила в суд исковое заявление о взыскании с организации суммы неуплаченных налогов», - сообщает прокуратура Тюменской области.
Центральный райсуд Тюмени иск полностью удовлетворил. Исполнение решения на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что следователи СКР обвиняют 34-летнего тюменца в уклонении от уплаты налогов на 35 млн рублей. Суд наложил арест на его имущество.