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Тюменец не заплатил 50 млн

3 ноября 10:24
Фото: 1MI

В Тюмени руководитель фирмы не заплатил 50 млн рублей налогов

Глава тюменской организации осужден за неуплату налогов в размере 50 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области. Руководитель фирмы предоставил в ИФНС ложные данные о хозяйственной деятельности.
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Суд

На мужчину завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, в 2020 году был вынесен обвинительный приговор.

«Учитывая, что ущерб, причиненный бюджетной системе в результате преступления, не возмещен, прокуратура Тюменского района направила в суд исковое заявление о взыскании с организации суммы неуплаченных налогов», - сообщает прокуратура Тюменской области.

Центральный райсуд Тюмени иск полностью удовлетворил. Исполнение решения на контроле прокуратуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что следователи СКР обвиняют 34-летнего тюменца в уклонении от уплаты налогов на 35 млн рублей. Суд наложил арест на его имущество.

#Общество#Новости тюмени#Суд#Налоги#Прокуратура#Прокуратура Тюменской области#Александр Мязин
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