«ТОДЭП» купит топливо на 448 млн

Для техники «ТОДЭП» в Тюмени и Тюменском районе купят зимнее дизельное топливо ещё на 86 млн рублей. Объём товара составит 1070 тонн. Аналогичные электронные торги пройдут для нужд «ТОДЭП» в Тобольске на 13,9 млн рублей. Поставка дизельного топлива для техники в Ишиме и Ишимском районе оценивается в 30 млн.