«ТОДЭП» купит топливо на 448 млн

Заявки от поставщиков принимаются до 11 ноября. Согласно лоту № 32211816259, будет куплено 4,7 млн литров дизтоплива, 1 млн литров АИ-92-К5 и 200 тысяч литров АИ-95-К5.
Для техники «ТОДЭП» в Тюмени и Тюменском районе купят зимнее дизельное топливо ещё на 86 млн рублей. Объём товара составит 1070 тонн. Аналогичные электронные торги пройдут для нужд «ТОДЭП» в Тобольске на 13,9 млн рублей. Поставка дизельного топлива для техники в Ишиме и Ишимском районе оценивается в 30 млн.
Ранее «Наш город» сообщал, что разрыв между стоимостью летнего и зимнего дизтоплива может достигать 10 рублей за 1 литр.