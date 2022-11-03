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«ТОДЭП» купит топливо на 448 млн

3 ноября 10:52
Фото: 1MI

«ТОДЭП» купит топливо почти на 448 млн рублей

Тюменский «ТОДЭП» купит топливо почти на 448 млн рублей, соответствующие лоты появились на сайте Госзакупки. Около 318 млн будет потрачено на поставку нефтепродуктов через сеть АЗС с использованием топливных карт.

Заявки от поставщиков принимаются до 11 ноября. Согласно лоту № 32211816259, будет куплено 4,7 млн литров дизтоплива, 1 млн литров АИ-92-К5 и 200 тысяч литров АИ-95-К5.

Для техники «ТОДЭП» в Тюмени и Тюменском районе купят зимнее дизельное топливо ещё на 86 млн рублей. Объём товара составит 1070 тонн. Аналогичные электронные торги пройдут для нужд «ТОДЭП» в Тобольске на 13,9 млн рублей. Поставка дизельного топлива для техники в Ишиме и Ишимском районе оценивается в 30 млн.

Ранее «Наш город» сообщал, что разрыв между стоимостью летнего и зимнего дизтоплива может достигать 10 рублей за 1 литр.

#Александр Мязин#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Дизельное топливо#Топливо#Закупки#Муниципальные закупки#Ремонт дорог
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