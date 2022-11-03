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Столкнулись маршрутка и Lada

3 ноября 11:54
Фото: 1MI

В центре Тюмени на улице Профсоюзной столкнулись маршрутка и Lada

В Тюмени на улице Профсоюзной (около дома №30) произошло ДТП. По данным сервиса 2ГИС, здесь столкнулись маршрутка «Газель» и легковой автомобиль Lada. Из-за аварии в центре города наблюдается пробка почти в километр.

Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения передней части кузова, ущерб значительный. В ДТП никто не пострадал. 

Между тем, в 200 метрах от места аварии произошло ещё одно дорожное происшествие. На улице Профсоюзной и 50 лет Октября к 16:30 наблюдаются большие пробки. По данным 2ГИС, заторы в городе уже достигли семи баллов, обычно это происходит ближе к 18:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что утром в Тюмени произошло массовое ДТП. На перекрёстке Широтной и Монтажников столкнулись три автомобиля, в том числе машина скорой помощи.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Авария#Профсоюзная улица#Маршрутки
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