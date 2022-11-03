Столкнулись маршрутка и Lada

Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения передней части кузова, ущерб значительный. В ДТП никто не пострадал.
Между тем, в 200 метрах от места аварии произошло ещё одно дорожное происшествие. На улице Профсоюзной и 50 лет Октября к 16:30 наблюдаются большие пробки. По данным 2ГИС, заторы в городе уже достигли семи баллов, обычно это происходит ближе к 18:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что утром в Тюмени произошло массовое ДТП. На перекрёстке Широтной и Монтажников столкнулись три автомобиля, в том числе машина скорой помощи.