Столкнулись маршрутка и Lada

Между тем, в 200 метрах от места аварии произошло ещё одно дорожное происшествие. На улице Профсоюзной и 50 лет Октября к 16:30 наблюдаются большие пробки. По данным 2ГИС, заторы в городе уже достигли семи баллов, обычно это происходит ближе к 18:00.