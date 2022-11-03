Снег в Тюмени

Из-за выпавшего снега утром на дорогах в Тюмени были в зафиксированы пятибалльные пробки. Заторы наблюдались на улицах Червишевский тракт, Мориса Тореза, Московский тракт, Широтной и Монтажников, где произошло ДТП, Федюнинского, 50 лет Октября, Мельникайте, Холодильной, Республики.
На данный момент движение затруднено на улице Федюнинского из-за случившейся аварии, Мельникайте, Московском тракте, Ленина, Перекопской и Советской.
По прогнозам синоптиков, в течение суток в Тюмени сохранится околонулевая температура. На протяжении всего дня ожидаются осадки в виде снега с дождем и юго-восточный ветер со скоростью от 2,9 до 4,2 метров в секунду.
В выходные дни, 4 и 5 ноября, существенно погода не изменится – столбики термометров покажут 0 -1, снег с дождем не прекратятся. В воскресенье, 6 ноября, ожидается небольшое похолодание. В ночные часы термометры покажут – 3 – 2, днем не поднимутся выше – 1. Вероятны осадки в виде снега.