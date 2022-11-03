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Снег в Тюмени

3 ноября 07:10
Фото: 1MI

В Тюмени выпал снег

В Тюмень сегодня утром пришла зима. Ночью в областной столице прошел снег и утром белый покров жители города наблюдали на крышах домов, автомобильных дорогах и тротуарах. На данный момент он практически уже растаял из-за плюсовой температуры.

Из-за выпавшего снега утром на дорогах в Тюмени были в зафиксированы пятибалльные пробки. Заторы наблюдались на улицах Червишевский тракт, Мориса Тореза, Московский тракт, Широтной и Монтажников, где произошло ДТП, Федюнинского, 50 лет Октября, Мельникайте, Холодильной, Республики.

На данный момент движение затруднено на улице Федюнинского из-за случившейся аварии, Мельникайте, Московском тракте, Ленина, Перекопской и Советской.

По прогнозам синоптиков, в течение суток в Тюмени сохранится околонулевая температура. На протяжении всего дня ожидаются осадки в виде снега с дождем и юго-восточный ветер со скоростью от 2,9 до 4,2 метров в секунду.

В выходные дни, 4 и 5 ноября, существенно погода не изменится – столбики термометров покажут 0 -1, снег с дождем не прекратятся. В воскресенье, 6 ноября, ожидается небольшое похолодание.  В ночные часы термометры покажут – 3 – 2, днем не поднимутся выше – 1. Вероятны осадки в виде снега.

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