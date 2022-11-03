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Семь лет колонии за ДТП

3 ноября 04:31
Фото: 1MI

По вине пьяного тюменца в аварии погиб человек

Жителя Тюмени отправили в колонию на семь с половиной лет из-за аварии, в которой погиб человек. Также мужчину обязали выплатить более двух миллионов рублей компенсации морального вреда.
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Суд

 

 Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тюменец, находясь в нерезвом состоянии, сел за руль Toyota Auris. На улице Мельникайте он не справился с управлением автомобилем и врезался в Datsun on-DO.

В результате аварии водитель Datsun погиб на месте происшествия, пассажиры автомобиля получили различные травмы, в том числе ребенок. Девочке пришлось провести два дня в реанимации, ее матери (также пострадавшей в ДТП) – операцию.

На судебном заседании водитель Toyota свою вину полностью признал. Мужчина рассказал, что перед смертельной аварией он праздновал в баре окончание работы над проектом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе  в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 59-летний водитель трактора. По предварительным данным, мужчина был пьян.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Суд#Авария#Уголовная ответственность#Гибель на дороге
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