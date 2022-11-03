Семь лет колонии за ДТП

По вине пьяного тюменца в аварии погиб человек

Жителя Тюмени отправили в колонию на семь с половиной лет из-за аварии, в которой погиб человек. Также мужчину обязали выплатить более двух миллионов рублей компенсации морального вреда.

Сюжет Суд