Семь лет колонии за ДТП

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тюменец, находясь в нерезвом состоянии, сел за руль Toyota Auris. На улице Мельникайте он не справился с управлением автомобилем и врезался в Datsun on-DO.
В результате аварии водитель Datsun погиб на месте происшествия, пассажиры автомобиля получили различные травмы, в том числе ребенок. Девочке пришлось провести два дня в реанимации, ее матери (также пострадавшей в ДТП) – операцию.
На судебном заседании водитель Toyota свою вину полностью признал. Мужчина рассказал, что перед смертельной аварией он праздновал в баре окончание работы над проектом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 59-летний водитель трактора. По предварительным данным, мужчина был пьян.