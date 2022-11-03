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Сбер профинансировал холдинг ARSIB для строительства ЖК Симфония

3 ноября 08:32
Фото: СБЕР
Сбер профинансировал строительство жилого квартала «Симфония» в Тюмени. Кредитная линия в размере 633 млн рублей сроком до июня 2025 года предоставлена компании Специализированный застройщик «Аква-Инвест», входящей в холдинг ARSIB.

Денежные средства будут направлены на возведение третьей и четвертой секций квартала.

При продаже квартир будет применяться механизм эскроу. Ввод в эксплуатацию первого дома запланирован на первый квартал 2025 года.

«Сбер поддерживает проекты холдинга Арсиб по разным видам деятельности, в том числе направленные на строительство жилой недвижимости. Нам приятно, что тюменские застройщики выбирают Сбер в качестве финансового партнера на протяжении многих лет. Благодаря такому сотрудничеству у дольщиков появляется возможность приобретать недвижимость в ипотеку на более выгодных условиях», — отмечает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

«Симфония» — новый жилой комплекс комфорт-класса в центре Тюмени в пределах улиц Харьковская – Холодильная – Минская. Проект предполагает строительство шести домов переменной этажности в монолитно-каркасном исполнении.

«На территории квартала «Симфония» будут реализованы самые современные и удобные решения для жителей – закрытая территория комплекса с круглосуточным видеонаблюдением, двор без машин, пешеходный бульвар, объединяющий все дома, торговая галерея на 1 этаже, детские площадки с многоуровневыми игровыми комплексами, воркаут зона с безопасным прорезиненным покрытием. Ещё в домах предусмотрены удобные входы в подъезды для маломобильных граждан и мам с колясками, колясочные, дизайнерские холлы подъездов и кладовые в подземном паркинге. Все квартиры проекта с кухнями-гостиными и гардеробными, а для любителей проводить время на свежем воздухе есть квартиры с террасами», — рассказывает Димитрий Мороз, коммерческий директор Арсиб Девелопмент.
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