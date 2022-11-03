РЭО инвестирует в отходоперерабатывающие предприятия в СЗФО до 70 млрд рублей

Появление объектов обращения с ТКО в регионах СЗФО позволит решить задачи по выполнению показателей национального проекта «Экология». Сейчас РЭО подбирает наиболее подходящие способы финансирования строительства перерабатывающих заводов в регионах округа. В том числе рассматривается финансирование до 95% от стоимости проекта за счет выпуска облигаций компании. Об этом рассказал замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.