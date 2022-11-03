РЭО инвестирует в отходоперерабатывающие предприятия в СЗФО до 70 млрд рублей

Глава РЭО уточнил, что СЗФО состоит из 11 регионов. В самых крупных из них необходимо построить больше мощностей, так как количество отходов там больше. Речь идет о Санкт-Петербурге и Ленобласти, информируют newsnn.ru.
Как рассказал Буцаев, РЭО подписал дорожные карты реализации проектов по строительству комплексов обращения с ТКО со всеми субъектами, с которыми нужно это сделать. Общий объем инвестирования всех проектов составляет 71,09 миллиарда рублей.
Приблизительная входящая мощность всех перерабатывающих объектов в СЗФО – 5,6 миллиона тонн, из них 2,3 миллиона тонн пойдет на утилизацию.
Появление объектов обращения с ТКО в регионах СЗФО позволит решить задачи по выполнению показателей национального проекта «Экология». Сейчас РЭО подбирает наиболее подходящие способы финансирования строительства перерабатывающих заводов в регионах округа. В том числе рассматривается финансирование до 95% от стоимости проекта за счет выпуска облигаций компании. Об этом рассказал замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Ранее от РЭО поступала информация, что у компании есть возможность профинансировать основную часть проектов по созданию объектов обращения с отходами в ЦФО и ДФО. При этом в ЦФО будет инвестировано более 108 миллиардов рублей, в ДФО — 62,7 миллиарда рублей.