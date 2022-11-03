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Прокуратура отреагировала на жалобы тюменцев на очереди при входе на ж/д вокзал

3 ноября, 17:36
Транспортная прокуратура Тюмени проверила, почему на железнодорожном вокзале стали появляться очереди.

Тюменцы пожаловались в прокуратуру на длинные очереди перед ж/д вокзалом, которые начали появляться после того, как изменился распорядок перехода и начал работать крытый надземный переход. Теперь люди могут пройти на перроны только через здание вокзала, передает «КП — Тюмень».

 

По итогам встречи транспортного прокурора с замглавы Свердловской железной дороги и начальником ж/д вокзала Тюмени было решено установить дополнительное досмотровое оборудование и еще один вход. Пассажиров теперь предупреждают по громкоговорителям о наличии новых выходов на платформу.

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