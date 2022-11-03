Прокуратура отреагировала на жалобы тюменцев на очереди при входе на ж/д вокзал

Тюменцы пожаловались в прокуратуру на длинные очереди перед ж/д вокзалом, которые начали появляться после того, как изменился распорядок перехода и начал работать крытый надземный переход. Теперь люди могут пройти на перроны только через здание вокзала, передает «КП — Тюмень».