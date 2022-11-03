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Праздник оплатит бизнес

3 ноября 08:32
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени Новый год отпразднуют за счет бизнесменов

Праздничные мероприятия в преддверии Нового года и Рождества в Тюмени проведу на деньги бизнесменов. Из городской казны профинансируют лишь работы по монтажу иллюминации. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, уже проведены встречи с представителями тюменских компаний, на которых обговорены вопросы по подготовке к новогодним праздникам. Инициативу помочь в организации мероприятий поддержали нефтегазовые компании, банки, строительные и ресурсоснабжающие организации.

«На встречах руководители компаний разделили понимание, что в это трудное время мы, как всегда, сделаем совместную событийную городскую повестку и не лишим жителей города новогоднего настроения», - подчеркнул Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тобольска Максим Афанасьев планировал в этом году сократить траты на подготовку города к Новому году в несколько раз. На этой неделе на портале Госзакупки были опубликованы аукционы на новогоднее оформление города. Общая сумма лотов составила более трех миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Новости тюмени#Деньги#Новый год#Поддержка бизнеса#Помощь#Праздники#Бюджеты
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