Праздник оплатит бизнес

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тобольска Максим Афанасьев планировал в этом году сократить траты на подготовку города к Новому году в несколько раз. На этой неделе на портале Госзакупки были опубликованы аукционы на новогоднее оформление города. Общая сумма лотов составила более трех миллионов рублей.