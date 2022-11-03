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Погиб подросток

3 ноября 20:44
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени погиб подросток

Ночью во дворе дома по улице Беляева в Тюмени обнаружен труп несовершеннолетнего парня. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. На месте происшествия работают следователи.
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Тюмень

Рядом с первым подъездом на траве поздно ночью прохожие обнаружили труп молодого человека. По словам жильцов дома они слышали шум падения тела. 

На место происшествия была вызвана полиция и следователи. Они опрашивают жильцов и собирают вещественные доказательства.

Отдел СК РФ по Ленинскому району Тюмени проводит доследственную проверку.

Ранее в Тюмени на улице Дружбы произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным один из водителей-участников ДТП находился в нетрезвом состоянии. 

#Общество#Тюмень#Полиция#Дети#Новости
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