Погиб подросток

Рядом с первым подъездом на траве поздно ночью прохожие обнаружили труп молодого человека. По словам жильцов дома они слышали шум падения тела.
На место происшествия была вызвана полиция и следователи. Они опрашивают жильцов и собирают вещественные доказательства.
Отдел СК РФ по Ленинскому району Тюмени проводит доследственную проверку.
Ранее в Тюмени на улице Дружбы произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным один из водителей-участников ДТП находился в нетрезвом состоянии.