Почему Тюменская область выживает

В 12 регионах страны наблюдается естественный прирост. В их числе и Тюменская область (0,4 человека на 1000 жителей). Стоит отметить, что за последние 6 лет в показатель рождаемости детей в регионе снизился с 14,5 до 11,5. Похожая тенденция и в других субъектах РФ.
Ещё в 2017 году в стране было 25 регионов, где отмечался естественный прирост населения. Теперь их число снизилось почти в 2 раза.
«В январе-августе 2022 года их осталось только 12. Это Кавказ и богатые нефтегазовые регионы. Вымирает же центральная Россия – регионы, которые являются колыбелью русской культуры. Побеждают национальные и религиозные традиции, а также деньги, которые соседствуют с не самыми лучшими климатическими условиями», - сообщают источники «Новых Известий».
Между тем, в РФ постепенно снижается смертность (за исключением последних двух лет).
«Демографическое чудо» наблюдается в Республике Тыва. Если в среднем по России рождаемость сократилась за 2 года на 2,6 ребёнка на 1000 жителей, то в Тыве выросла на 3,5 ребёнка. Даже Чечня, которая является абсолютным лидером по рождаемости, за 6 лет сократила этот показатель на 0,6 ребёнка.
Лидер по спаду рождаемости – Хакасия. В 2017 году здесь родилось 22 ребёнка на 1000 жителей, в 2022 году только 9,6.
«Феномен Тывы объясняется очень просто, так же как любят говорить про Кавказские республики – там сознание более «отсталое» на 30–50 лет. Но «отсталое» - не потому, что это какой-то негативный признак, а просто люди ближе к жизни, и их пока не отформатировали по условным стандартам современного мегаполиса, той же Москвы», - отметил эксперт Юрий Крупнов.
В Тыве примерно 60% детей рождается вне брака, средний показатель в России составляет 22%. По данным «Новых Известий», женщины с низким уровнем дохода в 5 раз чаще сталкиваются с незапланированной беременностью. В рейтинге регионов Тыва стабильно держится на 83 месте. Около 30% местных жителей находится за чертой бедности.
Выходит, что много свободного времени, много алкоголя (Тыва – один из худших регионов по алкоголизму), мало денег – залог успешного развития демографии.