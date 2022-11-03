Почему Тюменская область выживает

«Демографическое чудо» наблюдается в Республике Тыва. Если в среднем по России рождаемость сократилась за 2 года на 2,6 ребёнка на 1000 жителей, то в Тыве выросла на 3,5 ребёнка. Даже Чечня, которая является абсолютным лидером по рождаемости, за 6 лет сократила этот показатель на 0,6 ребёнка.