Осудили за интимную связь

Подсудимая не признала свою вину после произошедшего. Анастасия пояснила, что давно знает молодого человека. Когда они остались с ним наедине, она уснула после выпитого алкоголя. Также она упомянула, что ей стало плохо. Женщина настаивала, что между ней и парнем ничего не было.