Выяснилось, что инцидент случился весной этого года, когда Анастасия М. гостила у своей подруги. Она вступила в интимную связь с несовершеннолетним парнем.
Подсудимая не признала свою вину после произошедшего. Анастасия пояснила, что давно знает молодого человека. Когда они остались с ним наедине, она уснула после выпитого алкоголя. Также она упомянула, что ей стало плохо. Женщина настаивала, что между ней и парнем ничего не было.
Однако, в ходе предварительного следствия женщина говорила, что сама соблазняла молодого человека и хотела вступить с ним в половую связь. Но подчеркивала, что насилия с её стороны не было.
Парень подтвердил, что добровольно вступил с Анастасией в связь.
Суд наказал женщину. Ей ограничили свободу на полгода. Приговор был обжалован Анастасией.
Ранее «Наш город» писал о том, что 21-летнего тюменца осудили за интимную связь с несовершеннолетней школьницей. Молодого человека приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Такое решение вынес Калининский районный суд Тюмени.