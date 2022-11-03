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Осудили за интимную связь

3 ноября 11:25
Фото: 1MI

Тюменку наказали за интимную связь с несовершеннолетним

В Тюмени Калининский суд вынес приговор женщине, которая обвиняется в половой связи с молодым человеком, который не достиг возраста 16 лет. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Суд

Выяснилось, что инцидент случился весной этого года, когда Анастасия М. гостила у своей подруги. Она вступила в интимную связь с несовершеннолетним парнем.

Подсудимая не признала свою вину после произошедшего. Анастасия пояснила, что давно знает молодого человека. Когда они остались с ним наедине, она уснула после выпитого алкоголя. Также она упомянула, что ей стало плохо. Женщина настаивала, что между ней и парнем ничего не было.

Однако, в ходе предварительного следствия женщина говорила, что сама соблазняла молодого человека и хотела вступить с ним в половую связь. Но подчеркивала, что насилия с её стороны не было.

Парень подтвердил, что добровольно вступил с Анастасией в связь.

Суд наказал женщину. Ей ограничили свободу на полгода. Приговор был обжалован Анастасией.

Ранее «Наш город» писал о том, что 21-летнего тюменца осудили за интимную связь с несовершеннолетней школьницей. Молодого человека приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Такое решение вынес Калининский районный суд Тюмени.

#Мелиса Учунджю#Суд#Приговор#Новости тюмени#Суды#Уголовная ответственность#Несовершеннолетние
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