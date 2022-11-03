Осторожно, гринвошинг: как тюменцам отличить эко-продукт от подделки

Экологичность сегодня в тренде. Все чаще на упаковках встречаются пометки «био», «органик» или «100% натуральный», причем, речь идет не только о продуктах, но также о косметике, бытовой химии, посуде и т. д. Между тем, исследование, проведенное в 2018 году специалистами НП «Экологический союз» и Экобюро GREENS, показало, что только 23% россиян хорошо разбираются в экознаках. Остальные чаще воспринимают кричащие надписи с этикетки на веру. И зря, потому что рискуют попасться на хитрую маркетинговую уловку. Или, как еще ее называют, «гринвошинг».
Что это?
Дословный перевод термина — «зеленое отмывание». Говоря простым языком, сюда относятся приемы, благодаря которым у потребителя складывается ложное представление об экологичности покупки. В итоге вместо полезного потребитель получает обычный или даже вредный для здоровья и окружающей природы товар.
В идеале экологическая продукция должна соответствовать определенным стандартам по всему жизненному циклу, начиная от качественного сырья и бережливого производства и заканчивая перерабатываемой упаковкой. На деле эти требования соблюдают не все компании, позиционирующие себя «эко-френдли».
«Если говорить о промышленных товарах и упаковке с пометкой „эко“, то зачастую таковыми они вовсе не являются. При попадании подобных позиций на мусоросортировочную ленту, непонятный состав играет плохую службу, затрудняя сортировку вторсырья и делая невозможным его дальнейшую переработку. По факту обычный „честный“ пластик без примесей проще распознать и вернуть во вторичное производство», — отмечают в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
В качестве яркого примера гринвошинга специалисты ООО «ТЭО» приводят бумажные одноразовые стаканчики. Несмотря на то, что они многим кажутся более экологичными, нежели пластиковые, такая посуда имеет специальную пропитку либо покрыта полимерной пленкой. Переработать два разных материала по одной технологии не выйдет, а отделять их друг от друга — нерентабельно. Что касается крышки, то ее и вовсе часто изготавливают из полистирола — потенциально опасного для здоровья вещества.
Крафтовая упаковка — из этой же серии. Она четко ассоциируется с натуральными продуктами, но требует для производства больше ресурсов, чем обычная бумага, и сложно перерабатывается.
«Отдельного внимания заслуживает так называемый „биоразлагаемый“ пластик. Переработать этого представителя гринвошинга невозможно из-за содержания специальных химических присадок, которые ускоряют его распад на крохотные частицы. В результате получается все тот же пластик, но в уменьшенном виде, который неминуемо попадает в воздух, почву, воду», — добавляют представители регоператора.
И, даже если упаковка действительно сертифицирована как биоразлагаемая, то для этого процесса потребуются специальные компостеры, создающие необходимые условия. Но такой инфраструктуры, к сожалению, в нашей стране пока нет. В итоге конечная точка — полигон.
Как распознать?
Главные качества, которые пригодятся каждому в борьбе с маркетинговыми манипуляциями — умение анализировать и внимание к мелочам. Иногда бывает достаточно изучить состав. Наличие консервантов, обилие ПАВ и красителей даже неосведомленного потребителя заставят задуматься.
А еще любая информация, указанная на упаковке, должна быть документально подтверждена. Этикетка или реклама уверяет, что продукт натурален? Поищите доказательства на сайте производителя или запросите их у продавца.
Почти стопроцентной гарантией экологической безопасности товара для человека и природы является маркировка. Почему почти? Потому что иногда вместо настоящего ярлыка может обнаружиться псевдознак: круг с надписью «эко», зеленое дерево с надписью «био», листочек с надписью «натурал» и другие.
Чтобы отличить оригинал от подделки, можно скачать бесплатное приложение, выпущенное Экологическим союзом — EcoLabel Guide. Принцип действия прост: сканируешь знак на упаковке для проверки и сервис выдает ответ, является ли он экомаркировкой, заслуживающей доверия, или это просто фантазия дизайнера.
В своем стремлении к экологичному образу жизни будьте внимательны. Не позволяйте брендам увлечь вас красивыми слоганами, узнаваемыми терминами и зелёными картинками!