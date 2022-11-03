Осторожно, гринвошинг: как тюменцам отличить эко-продукт от подделки

Экологичность сегодня в тренде. Все чаще на упаковках встречаются пометки «био», «органик» или «100% натуральный», причем, речь идет не только о продуктах, но также о косметике, бытовой химии, посуде и т. д. Между тем, исследование, проведенное в 2018 году специалистами НП «Экологический союз» и Экобюро GREENS, показало, что только 23% россиян хорошо разбираются в экознаках. Остальные чаще воспринимают кричащие надписи с этикетки на веру. И зря, потому что рискуют попасться на хитрую маркетинговую уловку. Или, как еще ее называют, «гринвошинг».