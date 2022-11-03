Оргкомитет Национального рекламного форума представил программу стратегических сессий

Форум должен состояться 10 и 11 ноября. Холдинг 1MI выступает информационным партнером данного события. Об этом информирует newsnn.ru.
В деловую программу форума войдет пара стратегических сессий. 10 ноября специалисты поговорят о нацкомпаниях и будущем рекламы в отечественной экономике. В наши дни компании в РФ преодолевают непростые этапы трансформации. Для них жизненно важно остаться в деловой повестке: активы локализуются. Создаются новые компании. Они закроют главные потребности B2С- и B2B-аудитории. Новая реальность вносит сильные корректировки в измерения рынка. Это серьезно повлияет на общий ход планирования рекламных кампаний и бренд-коммуникаций.
Спикеры стратегических и профильных сессий раскроют секреты успешных антикризисных стратегий. Они расскажут о практических решениях. Последние закладывают прочный фундамент для создания дополнительных возможностей рекламы, маркетинга и цифровизации. Отечественные агентства и медиаплатформы делают ставку на совместную работу с локальными рекламодателями. Именно эти организации станут определять будущее отечественной экономики. Они стремятся удовлетворить запросы клиентов, заявил модератор ключевой стратегической сессии НРФ и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.
Во второй день эксперты обсудят на НРФ’6 общие тенденции и прогнозы развития рынка цифровой рекламы. Привычки потребителей меняются. Подходы рекламодателей к продвижению трансформируются. Бегство иностранных технологических компаний из России способствовало появлению новых драйверов индустрии цифровой рекламы.
Вторая часть стратегической сессии предполагает рассмотрение целого ряда серьезных вопросов. Они касаются проблемы импортозамещения зарубежных рекламных инструментов и технологий, а также развития рынка аналитических продуктов. Сотрудничая с IT-сектором, рекламный бизнес станет намного устойчивее и экономически эффективнее. В связи с этим в блок дискуссионных вопросов включат обсуждение роли интернет-рекламы в структуре работы АНО «Цифровая экономика».