Оргкомитет Национального рекламного форума представил программу стратегических сессий

В деловую программу форума войдет пара стратегических сессий. 10 ноября специалисты поговорят о нацкомпаниях и будущем рекламы в отечественной экономике. В наши дни компании в РФ преодолевают непростые этапы трансформации. Для них жизненно важно остаться в деловой повестке: активы локализуются. Создаются новые компании. Они закроют главные потребности B2С- и B2B-аудитории. Новая реальность вносит сильные корректировки в измерения рынка. Это серьезно повлияет на общий ход планирования рекламных кампаний и бренд-коммуникаций.