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Окупаемость жилья в Тюмени

3 ноября 13:04
Фото: 1MI

Увеличение цен на недвижимость в Тюмени повлиял на срок их окупаемости

По данным РБК Тюмень, в областной столице доходность вторичного жилья выше, чем новостроек. Если квартиры сдавать в аренду, то инвесторы могут ждать окупаемости недвижимости около 20 лет.

Вторичка должна приносить доход 17 лет.

«Средняя стоимость новостройки в Тюмени составила 6,3 млн рублей, аренды – 26,7 тыс. руб., срок окупаемости – 20 лет. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке – 5,5 млн руб., срок окупаемости – 17,7», - сообщили изданию эксперт Павел Луценко.

Отмечается, что стоимость новостроек в Тюмени растёт быстрее, чем вторичного жилья. С начала года средняя доходность квартир в РФ увеличилась почти на 0,6%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко увеличилось количество предложений на вторичном рынке жилья.

#Деньги#Новости тюмени#Новостройки тюмени#Загородная недвижимость#Коммерческая недвижимость#Торговая недвижимость#Александр Мязин
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