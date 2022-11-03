Окупаемость жилья в Тюмени

Вторичка должна приносить доход 17 лет.
«Средняя стоимость новостройки в Тюмени составила 6,3 млн рублей, аренды – 26,7 тыс. руб., срок окупаемости – 20 лет. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке – 5,5 млн руб., срок окупаемости – 17,7», - сообщили изданию эксперт Павел Луценко.
Отмечается, что стоимость новостроек в Тюмени растёт быстрее, чем вторичного жилья. С начала года средняя доходность квартир в РФ увеличилась почти на 0,6%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко увеличилось количество предложений на вторичном рынке жилья.