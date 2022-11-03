Окупаемость жилья в Тюмени

Увеличение цен на недвижимость в Тюмени повлиял на срок их окупаемости

По данным РБК Тюмень, в областной столице доходность вторичного жилья выше, чем новостроек. Если квартиры сдавать в аренду, то инвесторы могут ждать окупаемости недвижимости около 20 лет.