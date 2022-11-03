Очереди на вокзале в Тюмени

«Установлено, что 20.10.2022 ОАО «РЖД» в связи с вводом в эксплуатацию на вокзале конкорса (крытый надземный переход) осуществлен демонтаж выходов с пешеходного моста на платформы», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
На данный момент в здании вокзала установлено дополнительное оборудование для досмотра граждан. Прорабатывается вопрос об оборудовании четвёртого входа для снижения очередей.
Начальнику СвЖД внесено представление. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что 20 октября на железнодорожном вокзале открыли тёплый пешеходный переход.