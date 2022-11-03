Объединение ПФР и ФСС

Чтобы получить обновленные сведения, мы обратились с письменным запросом в отделение пенсионного фонда России по Тюменской области.
В ведомстве нам ответили, что из-за объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации так называемый Социальный фонд России, с 1 января 2023 года в Тюменской области все государственные услуги в сфере социального обеспечения будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания.
Речь идет об услугах, которыми ранее занимались сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования.
Что касается причин таких изменений, то нам пояснили, что в связи с объединением фондов процесс обработки сведений должен ускорится.
«Мы считаем, что это упростит получение услуг и сократит сроки назначения выплат. Все услуги граждане смогут получать в одном месте — в единых офисах клиентского обслуживания Социального фонда, по единому стандарту обслуживания и привычным адресам клиентских служб, в которых сейчас осуществляется прием граждан», — прокомментировала управляющая отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области Алефтина Чалкова.
В ПФР по нашему региону нам рассказали, что в данный момент проводятся подготовительные мероприятия по созданию единых офисов обслуживания нового Социального фонда. Это касается не только Тюменской области, но и остальных регионов.
Механизм работы будет координироваться специально созданным Проектным офисом, в который как раз таки и войдут представители обоих фондов.
«В настоящий момент работники Отделения ПФР по Тюменской области синхронизировали график приема граждан. Также в текущее время в интенсивном режиме проходит переподготовка сотрудников. Около 60 сотрудников должны будут успешно пройти стажировку для приобретения теоретических, практических и других навыков», — сообщает специалист.
«Наш город» уточнил, где именно будут располагаться единые офисы клиентского обслуживания в нашей области.
«В нашем регионе они будут созданы во всех районах. Уже сейчас во всех клиентских службах организованы цифровые зоны для получения государственных услуг в электронном виде, есть отдельные кабинки для приема граждан, а прием клиентов ведется по принципам клиентоцентричности», — ответили в ведомстве.
Мы спросили у горожан, что они думают по поводу решения, которое вступит в силу уже совсем скоро.
«Хочется верить, что будет проще оформить новые выплаты или подать документы. Также хотелось бы оперативно получать консультации по тем или иным вопросам. Не знаю, чего ожидать на практике», — высказала мнение Лидия Ч.
«Это на словах все так прекрасно. А на деле как обычно будут воровать», — считает Татьяна М.
Если действительно точки приема появятся во всех районах города, то людям будет удобнее. А то раньше нужно было обращаться отдельно в ПФР, отдельно — в ФСС. Это замедляло процесс получения документов. По крайней мере, в моем случае», — говорит Дмитрий Горилов.
Тюменка Алена считает, что необходимо решить вопрос с наемными работниками, которые имеют неравные страховые гарантии. Например, люди, оформленные по гражданско-правовым договорам, не могут получать выплаты по больничным и в связи с материнством.
«Надеюсь, с 2023 года введут единый круг застрахованных лиц», — говорит женщина.
Ранее «Наш город» писал о том, какие изменения в начислении размера пенсий стоит ждать тюменским пенсионерам в следующем году. Власти обещают, что страховые выплаты для неработающих повысятся из-за высокой инфляции. Однако, далеко не все пенсионеры уверены в точности выплат после Нового Года. В ответственном ведомстве «Нашему городу» ответили, что с первого дня января следующего года суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии не повлияет на формирование пенсионных прав граждан.