Объединение ПФР и ФСС

Ранее «Наш город» писал о том, какие изменения в начислении размера пенсий стоит ждать тюменским пенсионерам в следующем году. Власти обещают, что страховые выплаты для неработающих повысятся из-за высокой инфляции. Однако, далеко не все пенсионеры уверены в точности выплат после Нового Года. В ответственном ведомстве «Нашему городу» ответили, что с первого дня января следующего года суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии не повлияет на формирование пенсионных прав граждан.