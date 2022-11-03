Новый год в Тюмени, новое назначение, арестовали двух врачей-наркологов

Стоит отметить, что в конце октября в Тюмени задержали 22-леннего водителя за попытку подкупа сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Инспектор ДПС остановил автомобиль LADA 2105, в машине находились пятеро граждан иностранного государства. Во время составления административного протокола, водитель попытался урегулировать инцидент с помощью взятки в размере 1 тысячи рублей. В результате три человека были задержаны (у двоих из них не было документов). Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.