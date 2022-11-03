Новый год в Тюмени, новое назначение, арестовали двух врачей-наркологов

В Тюмени Новый год отпразднуют за счет бизнесменов.
Из бюджета областной столицы профинансируют лишь работы по монтажу конструкций. На данный момент проведены несколько встреч, тюменские компании изъявили желание поучаствовать в проекте. Инициативу поддержали банки, строительные фирмы и нефтегазовые корпорации.
Ранее глава администрации Тобольска Максим Афанасьев сообщил, что городской бюджет снизит траты на Новый год в несколько раз.
Роман Малыгин возглавил Комитет по делам национальностей Тюменской области.
Тюменца назначил на должность губернатор региона. Ранее Роман Владимирович был председателем комитета по межнациональным отношениям в Тюмени.
В Тюмени за взятки в 60 000 рублей арестовали двух врачей-наркологов.
По данным региональной прокуратуры, в областной столице расследуется дело о получении взятки. Обвинения предъявлены двум жителям Тюмени и врачу ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
Один из обвиняемых, как полагает следствие, с 28 по 29 января 2021 года получил 60 тысяч рублей. Он предоставил заключение, которое освободило пьяного водителя от ответственности.
На данный момент получатель взятки находится в СИЗО, посредник под подпиской о невыезде. Следователи СКР отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.
Стоит отметить, что в конце октября в Тюмени задержали 22-леннего водителя за попытку подкупа сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Инспектор ДПС остановил автомобиль LADA 2105, в машине находились пятеро граждан иностранного государства. Во время составления административного протокола, водитель попытался урегулировать инцидент с помощью взятки в размере 1 тысячи рублей. В результате три человека были задержаны (у двоих из них не было документов). Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.