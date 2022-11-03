Нашли стрелявших хулиганов

Подростки пояснили, что гуляли на улице. У одного из 14-летних школьников был с собой игрушечный пистолет. Увидев камеру на домофоне, дети решили проверить на ней мощность оружия.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент родители стрелявшего подростка привлечены к административной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что данный инцидент произошел 1 ноября. О порче домофона сообщили местные жители в социальных сетях. Изначально горожане предполагали, что выстрелы были произведены из пневматического оружия.