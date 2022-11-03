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Нашли стрелявших хулиганов

3 ноября 06:35
Фото: 1MI

В Тюмени нашли подростков, расстрелявших домофон из игрушечного пистолета

В Тюмени полиция нашла хулиганов, расстрелявших камеру домофона жилого дома на улице 50 лет Октября, 30. Ими оказались трое подростков. Школьники произвели несколько выстрелов из игрушечного пистолета с пластмассовыми шариками в глазок камеры.

Подростки пояснили, что гуляли на улице. У одного из 14-летних школьников был с собой игрушечный пистолет. Увидев камеру на домофоне, дети решили проверить на ней мощность оружия.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент родители стрелявшего подростка привлечены к административной ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что данный инцидент произошел 1 ноября. О порче домофона сообщили местные жители в социальных сетях. Изначально горожане предполагали, что выстрелы были произведены из пневматического оружия.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Сотрудник полиции#УМВД России по Тюменской области#Имущество#Оружие#Стрельба
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