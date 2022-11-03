На санавиацию потратят 141 миллион

Согласно приложению №3 закупки № 0167200003422007482, для этих целей планируется использовать вертолёт. Общий объём работ составит 456 лётных часов. Время подготовки воздушного судна и экипажа к полету в это время не входит.
Вертолёт должен организовать доставку больных и медицинского персонала. При необходимости транспортное средство задействуют в перевозке медицинской и лабораторной аппаратуры.
Согласно приложению №1, для этих целей возьмут в аренду Ми-8. Транспортное средство должно быть укомплектовано спецоборудованием для оказания помощи больным и пострадавшим. Услуги должны быть оказаны на территории УрФО и Омской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что с января по май 2021 года вертолеты санавиации транспортировали более 70 пострадавших тюменцев.