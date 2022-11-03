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На санавиацию потратят 141 миллион

3 ноября 14:39
Фото: 1MI

Тюменцы выделят 141 млн рублей на санитарную авиацию

В Тюменской области на санитарную авиацию планируется выделить 141 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупки. 3 ноября объявлены электронный аукцион, заявки от подрядчиков принимаются до 11 числа.

Согласно приложению №3 закупки № 0167200003422007482, для этих целей планируется использовать вертолёт. Общий объём работ составит 456 лётных часов. Время подготовки воздушного судна и экипажа к полету в это время не входит.

Вертолёт должен организовать доставку больных и медицинского персонала. При необходимости транспортное средство задействуют в перевозке медицинской и лабораторной аппаратуры.

Согласно приложению №1, для этих целей возьмут в аренду Ми-8. Транспортное средство должно быть укомплектовано спецоборудованием для оказания помощи больным и пострадавшим. Услуги должны быть оказаны на территории УрФО и Омской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что с января по май 2021 года вертолеты санавиации транспортировали более 70 пострадавших тюменцев.

#Новости тюмени#Авиация#Врачи#Запись к врачу#Медики#Закупки#Муниципальные закупки#Деньги#Александр Мязин
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