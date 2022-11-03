Миллиардный дефицит в бюджете

Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году будут увеличены до 6 миллионов 667 тысяч рублей расходы на содержание главы администрации Тюмени. На выплату заработной платы председателю городской думы и депутатам в бюджете предусмотрено 3 миллиона 770 тысяч рублей и 5 миллионов 925 тысяч рублей соответственно.