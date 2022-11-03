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Миллиардный дефицит в бюджете

3 ноября 05:42

В 2023 году дефицит бюджета Тюмени составит более 2,4 миллиардов рублей

Депутаты тюменской городской думы планируют принять бюджет на 2023 с миллиардным дефицитом. Согласно опубликованному на портале администрации Тюмени документу, дефицитная часть бюджета составит более 2,4 миллиардов рублей в следующем году.

Доходы установлены на уровне 35,62 миллиардов рублей, расходы – 38,07 миллиардов.  На плановый период 2024 и 2025 годов доходы запланированы в размере 36,21 млрд и 35,92 млрд соответственно. Расходы – 35,41 млрд и 35,12 млрд соответственно. Профицит бюджета на 2024 и 2025 годы установлен в размере 800 тысяч рублей.

Публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года состоятся 10 ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году будут увеличены до 6 миллионов  667 тысяч рублей расходы на содержание главы администрации Тюмени. На выплату заработной платы председателю городской думы и депутатам в бюджете предусмотрено 3 миллиона 770 тысяч рублей и 5 миллионов 925 тысяч рублей соответственно.

#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Деньги#Бюджет города#Дефицит бюджета#Тюменская городская Дума#Публичные слушания
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