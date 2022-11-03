Миллиардный дефицит в бюджете

Доходы установлены на уровне 35,62 миллиардов рублей, расходы – 38,07 миллиардов. На плановый период 2024 и 2025 годов доходы запланированы в размере 36,21 млрд и 35,92 млрд соответственно. Расходы – 35,41 млрд и 35,12 млрд соответственно. Профицит бюджета на 2024 и 2025 годы установлен в размере 800 тысяч рублей.
Публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года состоятся 10 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году будут увеличены до 6 миллионов 667 тысяч рублей расходы на содержание главы администрации Тюмени. На выплату заработной платы председателю городской думы и депутатам в бюджете предусмотрено 3 миллиона 770 тысяч рублей и 5 миллионов 925 тысяч рублей соответственно.