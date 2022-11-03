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Массовое ДТП

3 ноября 03:55
Фото: ГИБДД

Югорчанин на Land Cruiser устроил в Тюмени массовую аварию с участием скорой помощи

Крупная авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Широтной и Монтажников. Здесь столкнулись три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, перевозившая беременную женщину.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что виновником дорожно-транспортного происшествия стал житель Ханты-Мансийска  за рулем Toyota Land Cruiser. 36-летний мужчина проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться на улице Республики и развернувшись на автодороге с односторонним движением выехал на улице Теплотехников. Здесь его попытался задержать еще один наряд ДПС, но безуспешно.

Автовладелец выехал на улицу Широтная и в районе перекрестка с Монтажников врезался в Ford Focus. От удара легковушку отбросило на автомобиль скорой помощи, в котором в перинатальный центр ехала беременная тюменка.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка Ford, пассажирка Toyota. К счастью, в автомобиле скорой помощи никто не пострадал – беременную тюменку инспекторы ГИБДД доставил до перинатального центра.

У водителя Toyota присутствовали признаки опьянения, он отказался от освидетельствования на алкоголь. На него составлены административные материалы.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени во второй половине дня на городских улицах было зафиксировано порядка десяти ДТП. Пробки на дорогах составили 8 баллов.

#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Авария#Безопасность на дорогах#ДПС#Инспекторы дпс#ПДД#Нарушения ПДД
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