Массовое ДТП

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что виновником дорожно-транспортного происшествия стал житель Ханты-Мансийска за рулем Toyota Land Cruiser. 36-летний мужчина проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться на улице Республики и развернувшись на автодороге с односторонним движением выехал на улице Теплотехников. Здесь его попытался задержать еще один наряд ДПС, но безуспешно.