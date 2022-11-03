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Крупные пробки в Тюмени

3 ноября 12:51
Фото: 1MI

В Тюмени крупные пробки в 9 баллов из-за 10 аварий

В Тюмени 3 ноября к 17:30 сервис 2ГИС зафиксировал крупные пробки в 9 баллов. Вечером в городе произошло сразу 10 аварий. Серьёзные заторы практически на всех центральных улицах областной столицы.

Крупные пробки наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ, здесь тоже произошла авария. Скорость машин в сторону центра города снизилась до 2-3 км/ч. На Федюнинского вечером зафиксировали 2 ДТП. О пострадавших не сообщается. Серьёзная пробка на кольце улицы Щербакова, скорость машин в этой части города минимальная. Сегодня в городе весь день идёт дождь.

Стоит отметить, что вчера пробки достигли отметки в 8 баллов. Вечером в Тюмени тоже произошло 10 аварий. На Объездной дороге фиксировались заторы в 5 километров.

 

#Александр Мязин#Новости тюмени#Дороги#Перекрытие дороги#Погода#Авария#Безопасность на дорогах
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