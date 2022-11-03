Крупные пробки в Тюмени

Крупные пробки наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ, здесь тоже произошла авария. Скорость машин в сторону центра города снизилась до 2-3 км/ч. На Федюнинского вечером зафиксировали 2 ДТП. О пострадавших не сообщается. Серьёзная пробка на кольце улицы Щербакова, скорость машин в этой части города минимальная. Сегодня в городе весь день идёт дождь.