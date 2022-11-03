Губернаторам «тюменской матрешки» дошли жалобы мобилизованных

Бойцы из ХМАО пожаловались на регулярные поборы.
«Наше утро начинается с того, что нам говорят — „скидывайтесь!“. 4500 рублей на 100 литров соляры. Мы находимся в танковой части! Какая соляра? Я сам водитель БТР, я на нем ни разу не катался! Они списывают эту солярку! Давайте все хором попросим, мы нефтяной округ, дайте нам куб соляры! Чтобы мы не ходили, не молились, не просили и не скидывались на это! Они думают, нам всем по 250 тысяч прилетело, мы тут станцию себе будем ставить или что?» — негодует один из мобилизованных.
Мужчины не понимают почему они должны платить за топливо из своего кармана, ведь у них также есть семьи, которые нуждаются в финансовой помощи.
«Мы тут никто и звать нас никак», — считают югорчане.
Спустя несколько дней после обращения югорчан, на публичном заседании призывной комиссии по мобилизации, был сделан акцент на жалобах мобилизованных.
Было отмечено, что округ стабильно регистрирует жалобы на организацию мобилизационных мероприятий. На 1 ноября 2022 годы были рассмотрены 382 жалобы, 38 находились в проработке.
Публично подняли вопрос «солярного кризиса», о котором говорили мобилизованные из ХМАО. Один из членов комиссии рапортовал о «временном» решении данной проблемы, он заявил, что с этим должно разобраться Минобороны РФ.
«Мы не будем делить ответственность, она общая. Регион подключается к решению этих вопросов. Мы не снимаем с себя ответственность. Мы с Министерством обороны должны работать вместе и надеемся, что нам удастся решить данный вопрос окончательно», — сказала Комарова.
Также было отмечено, что бойцы жалуются на старую советскую форму, документах и выплатах. Но вместе с этим было показано видео члена комиссии, который вызвался добровольцем и сообщил, что у бойцов «все хорошо».
Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова рассказала, что ей удалось в течение суток решить проблему с формой. Бойцам отправили новую одежду.
Мобилизованные из Тюмени также выступали с заявлением о том, что они недовольны своим пребыванием в зоне несения службы.
«Все, что на мне надето, я купил за свои деньги!», — отмечает тюменец.
«Мы никому не нужны. Вторые сутки живем вот так — кто-то спит как может, кто-то в спальном мешке, кто-то на коврике», — подхватывает другой.
Мужчины рассказали, что по прибытии на место, их никто не встретил, боеприпасы им не выдали и выживать им приходится в спартанских условиях.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале через пару дней после этих заявлений тоже решил «рассказать», как живут тюменские мобилизованные.
Поручил представителю Тюменской области разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел. Приехали в батальон не с пустыми руками: привезли продукты, медикаменты, инструменты и строительные материалы, — сообщил Александр Моор.
Позже другие мобилизованные батальона вдруг решили рассказать о том, что серьезных проблем или дефицитов они не испытывают.
«Оборону держим, никто не унывает. Не беспокойтесь, у нас все нормально. Снаряжение у нас хорошее. Хотя что-то докупали сами, но по большей части — это личные нужды. По обеспечению вопросов нет — я пришел сюда с одним рюкзаком, думаю, что скоро еще один понадобится, — рассказал один из «Ермака».
В информационном центре правительства Тюменской области, сообщают, что бойцам «Ермака» уже выслали бронежилеты, берцы, термобелье, тактические очки, перчатки и туристическое снаряжение.
По рекомендациям людей с опытом службы на горячих точках, для мужчин собрали аптечки.
Также мобилизованные тюменцы, который Моор показывает в своем телеграм-канале, рассказывают, как готовятся к выполнению боевой задачи. Они окапываются и обустраиваются на временных позициях.
«Перешли на горячее питание. Ждем наступления зимы», — говорит тюменец, отправившийся на службу.
Мужчины на видеозаписи просят успокоить их жен, детей и внуков, чтобы те не беспокоились. Они уверяют, что пока готовятся к выполнению боевой задачи. Также мужчины благодарят жителей региона за гуманитарную помощь.
Парни — молодцы, справляются. Военные действия — сложный процесс. Задействовано огромное количество людей, перемещается большое количество грузов, поэтому бывает всякое. Наши бойцы успешно осваиваются, - считает Александр Моор.
Родственникам мобилизованных также показали, как питаются мужчины. На полевой кухне ежедневно варят каши и супы. Горячим их кормят два раза в день.
Борщ готовят с зажаркой, картошку чистят огромными тазиками, чтобы все остались сытыми. Кашу готовят из нескольких видов круп, так что и разнообразие в питании хоть какое-то, но присутствует.
«Да нормально мы тут едим. Понятное дело, домашней еды иногда хочется, фирменных блюд жены, но это все наверстаю, когда вернусь. А так в поле с мужиками тоже приятно совместно обедать. Сплачивает это даже как-то», — говорит мобилизованный тюменец.
Хлеб выдают по 160 булок в день на весь батальон. Говорят, что всем этого хватает, но ответственный за поставку хлеба признается, что каждый раз старается выдать как можно больше буханок.
А недавно в подразделении «Ермак» произошло пополнение — щенок Еремка. Бойцы решили, что заберут его домой, когда настанет время возвращаться в Тюмень. Сейчас он живет в подразделении и его все приняли, как сына полка.
«Он еще совсем маленький, но, когда подрастет, будет помогать нашим ребятам нести службу», — говорит Александр Моор, стараясь закрыть неприятную тему с проблемами мобилизованных классическим «бантиком» — позитивным видео про щенка, снятым в той же локации.
И, судя по многочисленным положительным реакциям тюменцев, отчасти ему это удалось.
Житель Новосибирска, попавший в батальон «Ямал» рассказал, что и там дела пока неплохи. В боевых действиях мужчины пока не участвуют.
Бойцы развернулись в поле, периодически они выезжают в близлежащие города. С родными связь пока есть. Ямалец рассказал, что живут они также, как и тюменцы.
Но о подробностях жизни на объекте мужчина не рассказывает — это военная тайна.
«Все хорошо, все нормально, не переживайте. Пока все спокойно, привыкаем к новым условиям и потихоньку готовимся к выполнению боевых задач. Нас никто не торопит, все хорошо организовано. Вот пса нам так-то тоже не хватает, с ним намного веселее было бы, животные всегда благоприятно влияют на коллектив», — говорит мобилизованный.