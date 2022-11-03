Губернаторам «тюменской матрешки» дошли жалобы мобилизованных

Спустя несколько дней после обращения югорчан, на публичном заседании призывной комиссии по мобилизации, был сделан акцент на жалобах мобилизованных.

Было отмечено, что округ стабильно регистрирует жалобы на организацию мобилизационных мероприятий. На 1 ноября 2022 годы были рассмотрены 382 жалобы, 38 находились в проработке.

Публично подняли вопрос «солярного кризиса», о котором говорили мобилизованные из ХМАО. Один из членов комиссии рапортовал о «временном» решении данной проблемы, он заявил, что с этим должно разобраться Минобороны РФ.

«Мы не будем делить ответственность, она общая. Регион подключается к решению этих вопросов. Мы не снимаем с себя ответственность. Мы с Министерством обороны должны работать вместе и надеемся, что нам удастся решить данный вопрос окончательно», — сказала Комарова.