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Единовременное пособие на детей

3 ноября 12:33
Фото: 1MI

Жители Тюмени могут оформить единовременное пособие на портале Госусгуг

Тюменцы могут оформить единовременное пособие при рождении ребенка на портале Госуслуг, сообщает ПФР по Тюменской области. Новый сервис запущен совместно с Минцифры РФ.

Стоит отметить, что на сегодняшний день размер единовременного пособия для тюменцев составляет 23 543,69 рублей. Для жителей Уватского района 30 709,16. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения малыша.

«Получить такую меру поддержки может родитель либо опекун ребенка. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, что теперь можно сделать дистанционно через личный кабинет», - сообщает ПФР по Тюменской области.

Пособие можно получить на банковский счёт или в отделении «Почты России».

Ранее «Наш город» сообщал, что пособие по уходу за ребенком может варьироваться от 9 до 33 тысяч рублей.

#Новости тюмени#Пособия#Ежемесячное пособие#Тюменцы#Деньги#Услуги#Александр Мязин
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