Единовременное пособие на детей

Стоит отметить, что на сегодняшний день размер единовременного пособия для тюменцев составляет 23 543,69 рублей. Для жителей Уватского района 30 709,16. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения малыша.
«Получить такую меру поддержки может родитель либо опекун ребенка. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, что теперь можно сделать дистанционно через личный кабинет», - сообщает ПФР по Тюменской области.
Пособие можно получить на банковский счёт или в отделении «Почты России».
Ранее «Наш город» сообщал, что пособие по уходу за ребенком может варьироваться от 9 до 33 тысяч рублей.