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Дорогой внедорожник для института

3 ноября 14:39
Фото: Сайт производителя Hyundai

Для тюменского института приобрели дорогой внедорожник за семь млн рублей

Тюменский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» потратит семь миллионов рублей на покупку автомобиля у единственного поставщика. По данным сайта Госзакупки, поставку осуществит фирма ООО «ВМ Тюмень».

В извещении к закупке указано, что для нужд государственного учреждения купят дорогой внедорожник Hyundai Palisade. Машину поставят заказчику до 10 ноября.

Стоит отметить, что Hyundai Palisade – это автомобиль представительского класса. На официальном сайте компании Hyundai указано, что цена внедорожника начинается с отметки 5 269 000 рублей.

По данным СБИС, оборот тюменской фирмы за 2021 год составил около 2 млрд рублей, прибыль 122 млн. Организаций занимается розничной торговлей автомобилями.

Ранее «Наш город» сообщал, что дорожный подрядчик «ТОДЭП» купит два люксовых автомобиля за 10 млн рублей.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Деньги#Закупки#Муниципальные закупки#Контракты#Автомобили
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