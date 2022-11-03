Дорогой внедорожник для института

Для тюменского института приобрели дорогой внедорожник за семь млн рублей

Тюменский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» потратит семь миллионов рублей на покупку автомобиля у единственного поставщика. По данным сайта Госзакупки, поставку осуществит фирма ООО «ВМ Тюмень».