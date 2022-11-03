Дорогой внедорожник для института

В извещении к закупке указано, что для нужд государственного учреждения купят дорогой внедорожник Hyundai Palisade. Машину поставят заказчику до 10 ноября.
Стоит отметить, что Hyundai Palisade – это автомобиль представительского класса. На официальном сайте компании Hyundai указано, что цена внедорожника начинается с отметки 5 269 000 рублей.
По данным СБИС, оборот тюменской фирмы за 2021 год составил около 2 млрд рублей, прибыль 122 млн. Организаций занимается розничной торговлей автомобилями.
Ранее «Наш город» сообщал, что дорожный подрядчик «ТОДЭП» купит два люксовых автомобиля за 10 млн рублей.