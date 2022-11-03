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Доходы от продаж алкоголя вырастут

3 ноября 06:25
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличат доходы в бюджет от алкоголя

К 2025 году они достигнут 2,9 миллиардов рублей. Такие данные указаны в проекте бюджета Тюменской области на 2023, плановый периоды 2024 и 2025 годов, опубликованном на официальном портале органов власти.
«Прогнозируемая сумма акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет составит в 2023 году – 2,69 миллиардов рублей, в 2024 году – 2,84 миллиарда, в 2025 году – 2,99 миллиарды рублей», – отмечено в документе.

В пояснительной записке указано, что при расчёте уровня доходов от акцизов на алкогольную продукцию прогноза учтены объёмы розничных продаж спиртных напитков в Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году доходная часть бюджета составит 196,6 миллиардов рублей, расходы -  231,9 миллиард рублей. Дефицит превысит 35 миллиардов рублей. На 2024 и 2025 годы доходы установлены в размере 200,98 и 206,37 миллиардов рублей, расходы – 231,42 и 236,58 миллиардов рублей соответственно.  

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Новости тюмени#Деньги#Бюджеты#Правительство Тюменской области#Доходы#Дефицит бюджета
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