Доходы от продаж алкоголя вырастут

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году доходная часть бюджета составит 196,6 миллиардов рублей, расходы - 231,9 миллиард рублей. Дефицит превысит 35 миллиардов рублей. На 2024 и 2025 годы доходы установлены в размере 200,98 и 206,37 миллиардов рублей, расходы – 231,42 и 236,58 миллиардов рублей соответственно.