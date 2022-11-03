Доходы от продаж алкоголя вырастут

«Прогнозируемая сумма акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет составит в 2023 году – 2,69 миллиардов рублей, в 2024 году – 2,84 миллиарда, в 2025 году – 2,99 миллиарды рублей», – отмечено в документе.
В пояснительной записке указано, что при расчёте уровня доходов от акцизов на алкогольную продукцию прогноза учтены объёмы розничных продаж спиртных напитков в Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году доходная часть бюджета составит 196,6 миллиардов рублей, расходы - 231,9 миллиард рублей. Дефицит превысит 35 миллиардов рублей. На 2024 и 2025 годы доходы установлены в размере 200,98 и 206,37 миллиардов рублей, расходы – 231,42 и 236,58 миллиардов рублей соответственно.