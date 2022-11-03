Для участия в «Зеленой премии» РЭО подали более 3 тысяч заявок

“Прием заявок на „Зеленую премию“ завершился. Мы получили более 3000 заявок от различных организаций и лиц, которые развивают общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере отрасли обращения с отходами и защиты окружающей среды. Хочу также напомнить про денежные призы, которые составят от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации, всего участники получат 3,45 миллиона рублей на реализацию своих проектов”, – приводит слова генерального директора ППК “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева tagilcity.ru. Он также добавил, что основной целью “Зелёной премии” является привлечение внимания населения и стимул для граждан стать более экологически активными.