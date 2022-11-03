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Для участия в «Зеленой премии» РЭО подали более 3 тысяч заявок

3 ноября 16:16
Фото: piqsels.com
Завершился приём заявок для участия в “Зелёной премии” от Российского экологического оператора (РЭО). Всего для участия в конкурсе физические и юридические лица со всей страны подали свыше 3000 заявок по 6 номинациям. В декабре в Москве пройдёт церемония награждения победителей.

“Прием заявок на „Зеленую премию“ завершился. Мы получили более 3000 заявок от различных организаций и лиц, которые развивают общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере отрасли обращения с отходами и защиты окружающей среды. Хочу также напомнить про денежные призы, которые составят от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации, всего участники получат 3,45 миллиона рублей на реализацию своих проектов”, – приводит слова генерального директора ППК “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева tagilcity.ru. Он также добавил, что основной целью “Зелёной премии” является привлечение внимания населения и стимул для граждан стать более экологически активными.

По образовательным проектам самыми активными стали Удмуртия, Башкортостан, Волгоградская, Орловская, Иркутская области, Пермский, Приморский, Краснодарский края. Наибольшую активность по просветительским проектам продемонстрировали такие регионы, как Тульская, Псковская, Омская, Ленинградская и Московская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Башкирия. По общественным проектам – Московская область и Башкирия. 

РЭО принимает заявки не только от активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, блогеров, общественных организаций и корпораций, но и от субъектов страны. Основой для рейтинга регионов является методология Российского экологического оператора. Прием заявок по рейтингу продлится до 24 ноября. 

Конкурс представят в 6 номинациях: “Общественные проекты”, “Корпоративные проекты”, “Образовательные проекты”, “Просветительские проекты”, “Технологические и цифровые проекты” и “Регионы России”. Получить более детальную информацию о конкурсе можно на сайте проекта. 

Цель проведения премии –  реализация мероприятий в рамках федерального проекта и национальной инициативы “Экономика замкнутого цикла”.

#Ольга Земскова
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