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Депутаты ГД приехали в Тюмень

3 ноября 04:55
Фото: nashgorod.ru

Депутаты ГД в Тюмени обсуждают неиграющий по радио гимн страны и кампус в Зареке

Депутаты Государственной думы Иван Квитка (Единая Россия) и Виктор Соболев (КПРФ) на этой неделе посетили Тюмень с рабочим визитом. Иван Квитка провел личный прием граждан по вопросам социальной сферы, мер социальной поддержки.

100-летняя пенсионерка пожаловалась на то, что теперь  по утрам на «Радио России» перестали включить гимн страны. Парламентарий пообещал разобраться с данным вопросом.

Виктор Соболев, депутат Госдумы от фракции КПРФ, накануне в Тюмени собирал коммунистов и жителей областной столицы для обсуждения вопроса об отмене строительства кампуса в Заречной части города. По все видимости, парламентарию не сообщили о том, что еще в понедельник, 31 октября, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о переносе строительства университетского кампуса из-за изменений в региональном бюджете.

Еще одной темой для обсуждения стало сохранение исторического наследия Старой Зареки. Сегодня Соболев намерен встретиться с Александром Моором и детально обсудить эти актуальные темы.

Интересно, что оба депутата Государственной думы проигнорировали смерть мобилизованного жителя из Казанского района на сборном пункте в районе озера Андреевское.

Ранее «Наш Город» писал, что ЧП произошло в октябре. Мобилизованный Андрей Марков скончался в тот день, когда военкомат узнал, что мужчина не подлежит призыву. 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Депутаты#Государственная дума#КПРФ#Единая Россия
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