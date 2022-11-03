Депутаты ГД приехали в Тюмень

100-летняя пенсионерка пожаловалась на то, что теперь по утрам на «Радио России» перестали включить гимн страны. Парламентарий пообещал разобраться с данным вопросом.
Виктор Соболев, депутат Госдумы от фракции КПРФ, накануне в Тюмени собирал коммунистов и жителей областной столицы для обсуждения вопроса об отмене строительства кампуса в Заречной части города. По все видимости, парламентарию не сообщили о том, что еще в понедельник, 31 октября, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о переносе строительства университетского кампуса из-за изменений в региональном бюджете.
Еще одной темой для обсуждения стало сохранение исторического наследия Старой Зареки. Сегодня Соболев намерен встретиться с Александром Моором и детально обсудить эти актуальные темы.
Интересно, что оба депутата Государственной думы проигнорировали смерть мобилизованного жителя из Казанского района на сборном пункте в районе озера Андреевское.
Ранее «Наш Город» писал, что ЧП произошло в октябре. Мобилизованный Андрей Марков скончался в тот день, когда военкомат узнал, что мужчина не подлежит призыву.