Депутаты ГД приехали в Тюмень

Виктор Соболев, депутат Госдумы от фракции КПРФ, накануне в Тюмени собирал коммунистов и жителей областной столицы для обсуждения вопроса об отмене строительства кампуса в Заречной части города. По все видимости, парламентарию не сообщили о том, что еще в понедельник, 31 октября, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о переносе строительства университетского кампуса из-за изменений в региональном бюджете.