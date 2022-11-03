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Денис Майданов предлагает запретить в РФ концерты артистов-иноагентов

3 ноября, 14:02
Депутат Госдумы, певец и композитор Денис Майданов предлагает выводить из отечественного инфополя артистов, признанных иноагентами и критикующих Россию за спецоперацию на Украине.


По сообщению NEWS.ru, на итоговом форуме Общественной палаты РФ “Сообщество” Майданов заявил, что таких деятелей культуры не следует приглашать на ТВ и Радио, а их контент следует удалить со всех платформ. Также нужно прекратить упоминать их в СМИ.

Депутат считает, что российское общество должно “поскорее очиститься”. Также он предложил “помогать законодательно” тем медиа и СМИ, которые не понимают нежелательность появления в эфире артистов-иноагентов.

Ранее певец Юрий Лоза предложил прекратить рекламировать артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации. Он заявил, что продвигать следует тех, кто работает на страну, а не против неё.

#Светлана Павлова
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