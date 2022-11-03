Автомобилиста арестовали на трое суток

Сегодняшним утром мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников полиции. За водителем началась погоня, которая завершилась массовой аварией.
По данным областного ГИБДД, у мужчины присутствовали признаки опьянения.
"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административная проверка. Материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения будет рассмотрен", - комментирует начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Ранее "Наш город" писал о том, что утром на пересечении улиц Широтной и Монтажников произошла крупная авария. Здесь столкнулись три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, перевозившая беременную женщину.