nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автомобилиста арестовали на трое суток

3 ноября 09:17
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водителя, устроившего массовое ДТП в Тюмени, арестовали на трое суток

Суд наказал автомобилиста из Ханты-Мансийска, который устроил массовую аварию со скорой сегодня утром В Тюмени. 38-летнего мужчину заключили под стражу на трое суток.
Сюжет
Суд

Сегодняшним утром мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников полиции. За водителем началась погоня, которая завершилась массовой аварией.

По данным областного ГИБДД, у мужчины присутствовали признаки опьянения.

"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административная проверка. Материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения будет рассмотрен", - комментирует начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Ранее "Наш город" писал о том, что утром на пересечении улиц Широтной и Монтажников произошла крупная авария. Здесь столкнулись три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, перевозившая беременную женщину.

#Мелиса Учунджю#ГИБДД#Новости тюмени#Суд#Арест#ДТП#Инспекторы гибдд#Наказание
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25